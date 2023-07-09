Ремонт в подарок. Омич выкупил причал на речном вокзале за 2,2 млн рублей

Победителем стал Мнацакан Саркисян, единственный участник. Он зарегистрировал ИП в декабре 2019 года. Специализируется на аренде и управлении имуществом. Отметим, четыре года назад суд обязал Росимущество отремонтировать причалы. Теперь это предстоит сделать новому собственнику.