Ремонт в подарок. Омич выкупил причал на речном вокзале за 2,2 млн рублей

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
На портале «ГИС ТОРГИ» появилась информация о продаже причальных сооружений на площади Бухгольца, 1. Аукцион инициировало региональное управление Росимущества. Имущество находилось в федеральной собственности. Торги провели 7 июля.
Первый лот — площадь у речного вокзала, то есть причальные сооружения реки Омь на 3 470 квадратных метрах. Начальная цена — 1 081 000 рублей. Второй лот — причальные сооружения реки Иртыш на Набережной речного вокзала. Площадь — 3 905 квадратных метров. Начальная цена — 1 115 000 рублей.
Победителем стал Мнацакан Саркисян, единственный участник. Он зарегистрировал ИП в декабре 2019 года. Специализируется на аренде и управлении имуществом. Отметим, четыре года назад суд обязал Росимущество отремонтировать причалы. Теперь это предстоит сделать новому собственнику.