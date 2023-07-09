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Проблемный дом в омском «Квартале романтиков» достроят спустя девять лет

9 июля 2023, 05:45
Фото: 1MI
иллюстрация
Найден новый подрядчик. Работа завершится в следующем году.

Омский фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства 7 июля подвел итоги аукциона на завершение возведения многоэтажного дома в Кировском округе. Начальная цена контракта — 597 245 169 рублей.

Подрядчику предстоит выполнить монтажные, строительные и прочие работы на объекте, который расположен в 140 метрах восточнее жилого дома №27 по улице Перелета. Завершить необходимо до сентября 2024 года.

На торги заявились два участника: ООО «СПК-Дорстрой» и ООО «Стройцентр-Иркутс». Местная компания снизила цену до 567 382 910 рублей и выиграла.

Напомним, долгострой начали возводить еще в 2014 году. Большинство квартир в нем раскупили дольщики. Срок сдачи в эксплуатацию постоянно переносили, в 2020 году работу приостановили полностью. Здание готово на 55%. Генеральным подрядчиком была компания ООО «ИСК „ДомСтройОмск“». Позже фирма обанкротилась. Проблемный дом на Перелета — один из четырех строений, которые хотели возвести в ЖК «Квартал романтиков».

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#Долгострой#Строительство#Дольщики#Обманутые дольщики#Госзакупки#Общество#Город#Новости#Омск
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