Проблемный дом в омском «Квартале романтиков» достроят спустя девять лет

Напомним, долгострой начали возводить еще в 2014 году. Большинство квартир в нем раскупили дольщики. Срок сдачи в эксплуатацию постоянно переносили, в 2020 году работу приостановили полностью. Здание готово на 55%. Генеральным подрядчиком была компания ООО «ИСК „ДомСтройОмск“». Позже фирма обанкротилась. Проблемный дом на Перелета — один из четырех строений, которые хотели возвести в ЖК «Квартал романтиков».