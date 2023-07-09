Подрядчик найден. Украшение Омска ко Дню города обойдется в 1,6 млн рублей

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Мэрия подвела итоги торгов на оформление мест проведения Дня города. Начальная цена контракта превышала два миллиона рублей. Предложенная победителем стоимость — 1 652 900 рублей. Все было на аукционе было три участника.
Контракт заключат с местным предпринимателем Константином Кучеренко. Он не впервые будет сотрудничать с администрацией. На счету ИП 65 контрактов на общую сумму более 28 миллионов рублей. Кучеренко работает с 2007 года.
Теперь бизнесмену предстоит изготовить и оформить почти 700 баннерных панно и флагов, украсить городские мосты, набережные, центральные улицы и скверы, транспортные развязки.
Напомним, ранее мы рассказывали о поиске желающих разместить торговые палатки на празднике к 307-летию Омска: