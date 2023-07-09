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Подрядчик найден. Украшение Омска ко Дню города обойдется в 1,6 млн рублей

9 июля 2023, 12:29
Фото: 1MI
иллюстрация

На украшении Омска ко Дню города сэкономят около 700 тыс руб

Торги выиграл частый поставщик омской мэрии.

Мэрия подвела итоги торгов на оформление мест проведения Дня города. Начальная цена контракта превышала два миллиона рублей. Предложенная победителем стоимость — 1 652 900 рублей. Все было на аукционе было три участника.

Контракт заключат с местным предпринимателем Константином Кучеренко. Он не впервые будет сотрудничать с администрацией. На счету ИП 65 контрактов на общую сумму более 28 миллионов рублей. Кучеренко работает с 2007 года.

Теперь бизнесмену предстоит изготовить и оформить почти 700 баннерных панно и флагов, украсить городские мосты, набережные, центральные улицы и скверы, транспортные развязки.

Напомним, ранее мы рассказывали о поиске желающих разместить торговые палатки на празднике к 307-летию Омска:

В Омске ищут желающих разместить торговые палатки на День города
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#День города#Подрядчик#Мэрия#Мэрия Омска#Город#Экономика#Новости#Омск
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