Омскую блогершу Абрамович, избившую медсестру, признали невменяемой

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Блогер из Омска Ева Скороходова, в соцсетях — Абромович, в состоянии наркотического опьянения избила медсестру токсикологического отделения. Об этом мы рассказывали весной. Теперь стало известно, что женщину признали невменяемой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следкома.
У пострадавшей медсестры диагностировали ушиб головы и растяжение мышц шеи, а на теле было много синяков. Подозреваемую доставили в полицию и возбудили уголовное дело за побои.
«Дело направили в суд для применения принудительных мер медицинского воздействия. Ее будут лечить принудительно всю жизнь. Омичке вменили два эпизода нападения на сотрудников полиции и побои медсестре», — цитирует издание специалистов.
У 26-летней девушки есть грудная дочь. Ребенка у матери забрали. Напомним, Абрамович стала известной после участие в шоу на федеральном канале «Давай поженимся».