Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Изображение материала

Омскую блогершу Абрамович, избившую медсестру, признали невменяемой

9 июля 2023, 14:28
Фото: 1MI
иллюстрация
Ее будут лечить принудительно.

Блогер из Омска Ева Скороходова, в соцсетях — Абромович, в состоянии наркотического опьянения избила медсестру токсикологического отделения. Об этом мы рассказывали весной. Теперь стало известно, что женщину признали невменяемой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следкома.

У пострадавшей медсестры диагностировали ушиб головы и растяжение мышц шеи, а на теле было много синяков. Подозреваемую доставили в полицию и возбудили уголовное дело за побои.

«Дело направили в суд для применения принудительных мер медицинского воздействия. Ее будут лечить принудительно всю жизнь. Омичке вменили два эпизода нападения на сотрудников полиции и побои медсестре», — цитирует издание специалистов.

У 26-летней девушки есть грудная дочь. Ребенка у матери забрали. Напомним, Абрамович стала известной после участие в шоу на федеральном канале «Давай поженимся».

У напавшей на медсестру омской блогерши Евы Абрамович забрали дочь
Узнать подробнее
#Полиция#Уголовное дело#Экспертиза#СУ СКР Омской области#СУ СКР#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ева Абрамович
Подпишитесь
Сокрушительный ураган, жалобы омичей на транспорт, бесплатный концерт Чичериной
Сегодня, 12:51
«Идет черный дым». После жалоб омичей в воздухе обнаружили выбросы
Сегодня, 06:08
По следам Вагнера. В продукции поставщика омских больниц нашли кишечную палочку
Сегодня, 10:39
Срочно. Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду
Сегодня, 11:21
Проблемный дом в омском «Квартале романтиков» достроят спустя девять лет
Сегодня, 05:45