Омскую блогершу Абрамович, избившую медсестру, признали невменяемой

Блогер из Омска Ева Скороходова, в соцсетях — Абромович, в состоянии наркотического опьянения избила медсестру токсикологического отделения. Об этом мы рассказывали весной. Теперь стало известно, что женщину признали невменяемой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следкома.