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Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду

9 июля 2023, 11:21
Фото: 1MI
иллюстрация
Там они ждут свой автобус, чтобы продолжить путешествие.

Городу55 стало известно продолжение истории с омичами, которые оказались посреди степи Казахстана. «Никогда еще не была так актуальна фраза „Где-где? В Караганде!“. Нас привезли в Караганду на автовокзал. Мы все здесь поели, закупили продуктов и воды на всякий случай. Теперь ждем наш автобус, его там починили. Дальше поедем на нем», — сообщил нам один из пассажиров.

Ждать рейсовый автобус примерно около часа. А дорога до конечного пункта — Чолпон-Аты — займет еще около 15 часов. Если бы транспорт не сломался, то в это время (9 июля около 17:00) пассажиры уже доехали бы до промежуточной остановки — Бишкека. Всего в ожидании омичи находятся около 20 часов.

Напомним, автобус по маршруту Омск — Бишкек — Чолпон-Ата выехал утром 8 июля, к вечеру того же дня транспорт сломался. Пассажиры и водители ночевали в степи, запасы еды и воды были на исходе. Казахстанские специалисты приехали на место днем 9 июля.

12 часов ожидания в степи. Автобус с омичами сломался по пути в Киргизию
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#Омичи#Автобус#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Россия#Омская область#Казахстан#Бишкек#Караганда
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