Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду

Городу55 стало известно продолжение истории с омичами, которые оказались посреди степи Казахстана. «Никогда еще не была так актуальна фраза „Где-где? В Караганде!“. Нас привезли в Караганду на автовокзал. Мы все здесь поели, закупили продуктов и воды на всякий случай. Теперь ждем наш автобус, его там починили. Дальше поедем на нем», — сообщил нам один из пассажиров.