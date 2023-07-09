Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Городу55 стало известно продолжение истории с омичами, которые оказались посреди степи Казахстана. «Никогда еще не была так актуальна фраза „Где-где? В Караганде!“. Нас привезли в Караганду на автовокзал. Мы все здесь поели, закупили продуктов и воды на всякий случай. Теперь ждем наш автобус, его там починили. Дальше поедем на нем», — сообщил нам один из пассажиров.
Ждать рейсовый автобус примерно около часа. А дорога до конечного пункта — Чолпон-Аты — займет еще около 15 часов. Если бы транспорт не сломался, то в это время (9 июля около 17:00) пассажиры уже доехали бы до промежуточной остановки — Бишкека. Всего в ожидании омичи находятся около 20 часов.
Напомним, автобус по маршруту Омск — Бишкек — Чолпон-Ата выехал утром 8 июля, к вечеру того же дня транспорт сломался. Пассажиры и водители ночевали в степи, запасы еды и воды были на исходе. Казахстанские специалисты приехали на место днем 9 июля.