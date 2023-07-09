Леди и джентльмены. Омичи назвали качества идеальных супругов

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
8 июля в России отпраздновали День семьи, любви и верности. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, чтобы выяснить, как омичи выбирают супругов.
Чаще всего женщин в мужчинах привлекают: ответственность (37%), честность (31%) и интеллект (23%). А будущего мужа хотят видеть добрым, надежным и порядочным.
А вот в женщинах респонденты ценят ум и верность (25%), доброту (23%), красоту (21%). При выборе спутницы жизни мужчины обращают внимание на привлекательность, ум и верность.
Омички считают, что настоящую леди характеризуют мудрость, ответственность и целеустремленность. А джентльменов наделяли добротой, чувством юмора, надежностью, верностью и щедростью. Мужчины же уверены, что должны быть спокойными, сильными и волевыми.