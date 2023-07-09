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Леди и джентльмены. Омичи назвали качества идеальных супругов

9 июля 2023, 13:39
Фото: 1MI
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Омички хотят видеть мужей добрыми, порядочными и надежными

Результаты опроса ко Дню семьи, любви и верности.
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Опросы

8 июля в России отпраздновали День семьи, любви и верности. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, чтобы выяснить, как омичи выбирают супругов.

Чаще всего женщин в мужчинах привлекают: ответственность (37%), честность (31%) и интеллект (23%). А будущего мужа хотят видеть добрым, надежным и порядочным.

А вот в женщинах респонденты ценят ум и верность (25%), доброту (23%), красоту (21%). При выборе спутницы жизни мужчины обращают внимание на привлекательность, ум и верность.

Омички считают, что настоящую леди характеризуют мудрость, ответственность и целеустремленность. А джентльменов наделяли добротой, чувством юмора, надежностью, верностью и щедростью. Мужчины же уверены, что должны быть спокойными, сильными и волевыми.

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#Супруги#Семья#Брак#Статистика#Опросы#Общество#Новости#Омск#Омская область
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