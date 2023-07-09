12 часов ожидания в степи. Автобус с омичами сломался по пути в Киргизию

«Мы находимся в степи. Раньше здесь была стоянка с кафе, а сейчас ничего не работает. Тут одна лавочка, сидим по очереди. Вода у водителей еще есть, они дают и горячую, и холодную. Но личные запасы еды и воды на исходе», — рассказал нам один из пассажиров.