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12 часов ожидания в степи. Автобус с омичами сломался по пути в Киргизию

9 июля 2023, 04:59
Фото: 1MI
иллюстрация

Автобус рейса Омск-Бишкек сломался в Казахстане

У пассажиров на исходе запасы еды и воды. В ожидании находятся порядка 45 человек.

Городу55 стало известно о происшествии с участием омичей. 8 июля в 10:00 от местного автовокзала отошел автобус индивидуального предпринимателя Дмитрия Корабейникова. Маршрут: Омск — Бишкек — Чолпон-Ата. Организатор перевозок — транспортная компания «Северок».

Автобус должен был прибыть в столицу Киргизии 9 июля в 12:00, а в Чолпон-Ату в 17:00. Дорога лежала через Казахстан. Однако вечером 8 июля, спустя 12 часов после отправления, транспорт сломался. Пассажиры и водители остановились между Экибастузом и Карагандой.

«Мы находимся в степи. Раньше здесь была стоянка с кафе, а сейчас ничего не работает. Тут одна лавочка, сидим по очереди. Вода у водителей еще есть, они дают и горячую, и холодную. Но личные запасы еды и воды на исходе», — рассказал нам один из пассажиров.

В ожидании больше 12 часов пребывают порядка 45 человек. Омичам удалось договориться с одним из проезжающих мимо водителей. Тот свозил двух пассажиров в ближайшее село. «Мы купили на всех „Дошираков“, воды и хлеба», — пояснил наш собеседник.

Сейчас на место приехала бригада казахстанских специалистов, автобус пытаются починить. Водители оказывают поддержку пассажирам, стараются найти варианты выхода из ситуации. К ним у омичей претензий нет.

«Говорят, если не получится починить автобус, нас довезут до Караганды. Там будем ждать резервный транспорт из Омска. Это еще минимум 12 часов ожидания», — объяснил местный житель в беседе с корреспондентом Города55.

У некоторых пассажиров «горят» путевки. Одни отдыхающие должны были заселиться вечером 9 июля, другие — утром 10 числа. На данный момент все участники событий ждут разрешения ситуации.

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