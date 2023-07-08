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В Омске ищут пропавшую 16-летнюю девушку

8 июля 2023, 03:14
Фото: 1MI
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Школьница ушла из дома 7 июля с улицы Бородина и до настоящего времени ее местоположение не известно.

В Омске ищут пропавшую 16-летнюю школьницу. Она ушла из дома вчера, 7 июля, с улица Бородина, 42А и до настоящего времени ее местоположение не известно.

Рост школьницы 173-175 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы. Она была одета в синие шорты, черную майку и бело-оранжевые кроссовки. Фото пропавшей разместили в паблике поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

Всем, кто располагает информацией о местоположении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или обратиться в полицию 02 (102).

Город55 подготовил инструкцию, что необходимо делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Евгений Игишев#Пропал человек#Пропал ребенок#Поиск#Поиск пропавших#Общество#Происшествия#Омск#Омская область
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