В Омске ищут пропавшую 16-летнюю девушку

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В Омске ищут пропавшую 16-летнюю школьницу. Она ушла из дома вчера, 7 июля, с улица Бородина, 42А и до настоящего времени ее местоположение не известно.
Рост школьницы 173-175 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы. Она была одета в синие шорты, черную майку и бело-оранжевые кроссовки. Фото пропавшей разместили в паблике поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
Всем, кто располагает информацией о местоположении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или обратиться в полицию 02 (102).
Город55 подготовил инструкцию, что необходимо делать, если пропал человек: