Сладкое в рационе онкологических пациентов: нужно ли отказываться?

Posted 8 июля, 07:01
Published 8 июля, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Врач рассказал журналисту Pravda.Ru, что можно делать, а что следует избегать при лечении рака или после его восстановления.
Когда речь идет о посещении бани, доктор советует не полностью отказываться от этой процедуры, но придерживаться некоторых ограничений, чтобы избежать возможных проблем. «Чтобы предотвратить возникновение неприятных ситуаций в бане, следует соблюдать определенные правила. В бане есть элемент, который создает инфракрасное излучение. Поэтому нужно держаться на расстоянии от него, а не находиться рядом», — объяснил Коржиков.
Также важно помнить о времени проведения в парилке. Когда кожа начинает потеть, это уже достаточно, и пора выходить. Онкологическим пациентам не следует сидеть в бане 30-40 минут.
Еще один вопрос, который часто возникает, — это прогулки на солнце и загар. Доктор советует выходить на улицу как можно чаще, но есть некоторые правила, которым следует придерживаться, чтобы не допустить рецидива. Если пациент живет в городе, где вокруг много асфальта и высотных зданий, лучше проводить прогулки рано утром или вечером. «Москва, где много асфальта и бетона, прогревается в течение дня. А нагретое тело излучает инфракрасное излучение. Инфракрасное излучение является фактором риска рака», — предупредил Коржиков. В маленьких городах ситуация может быть другой, и время пребывания на улице может быть продлено. Однако все зависит от температуры воздуха: при очень жаркой погоде, когда температура достигает 30 градусов, лучше не гулять на прямом солнце. Что касается загара, то лучше принимать солнечные ванны до 9-10 утра.
Отказ от сладкого также вызывает много вопросов у пациентов. Коржиков не советует полностью отказываться от сладостей. «Давайте перестанем говорить об опасности сахара и начнем говорить об опасности соли. Питание должно быть полноценным, а глюкоза необходима организму. Некоторые люди любят сахар, и это нормально. Простое правило: все должно быть в меру. Все вредно в избытке: солнце, соль, сахар, вода, кислород. Когда все это употребляется в разумных дозах, оно только приносит пользу», — заключил он.