Сладкое в рационе онкологических пациентов: нужно ли отказываться?

Еще один вопрос, который часто возникает, — это прогулки на солнце и загар. Доктор советует выходить на улицу как можно чаще, но есть некоторые правила, которым следует придерживаться, чтобы не допустить рецидива. Если пациент живет в городе, где вокруг много асфальта и высотных зданий, лучше проводить прогулки рано утром или вечером. «Москва, где много асфальта и бетона, прогревается в течение дня. А нагретое тело излучает инфракрасное излучение. Инфракрасное излучение является фактором риска рака», — предупредил Коржиков. В маленьких городах ситуация может быть другой, и время пребывания на улице может быть продлено. Однако все зависит от температуры воздуха: при очень жаркой погоде, когда температура достигает 30 градусов, лучше не гулять на прямом солнце. Что касается загара, то лучше принимать солнечные ванны до 9-10 утра.