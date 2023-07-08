Пятна на воде, вакансии в правительстве и зарплаты в «Авангарде». Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Новость №1. Омичи заметили масляные пятна на Иртыше и Оми
Жители города обеспокоены экологической ситуацией с водоемами. Омичи рассказали, что после вчерашнего ливня на реках образовались масляные пятна. Особенно это заметно в районе набережной Тухачевского и в Нефтяниках возле улицы Пригородной. Также масляную пленку увидели и на реке Омь. Об этом сообщили местные рыбаки.
Новость №2. В омском правительстве ищут специалистов по госзакупкам
Главное управление контрактной системы Омской области разместило вакансии старшей группы должностей для формирования кадрового резерва. От кандидатов требуется высшее образование, опыт государственной службы, знание законов Российской Федерации. Специалистам предстоит заниматься организацией закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Новость №3. Стало известно, сколько получат хоккеисты омского «Авангарда» в сезоне — 2023/2024
Игроки омского «Авангарда» в предстоящем сезоне в общей сложности получат зарплату в размере 682 млн рублей. Отметим, что сюда не входят различные бонусы, которые могут получать хоккеисты по ходу сезона. Самые высокие зарплаты у нападающих Рида Буше и Корбэна Найта — по 95 млн рублей. В прошлом сезоне игроки заработали 60 и 90 миллионов соответственно. О зарплатах других хоккеистов в нашем материале: