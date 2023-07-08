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Пятна на воде, вакансии в правительстве и зарплаты в «Авангарде». Омск сегодня

8 июля 2023, 13:43
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. Омичи заметили масляные пятна на Иртыше и Оми

Жители города обеспокоены экологической ситуацией с водоемами. Омичи рассказали, что после вчерашнего ливня на реках образовались масляные пятна. Особенно это заметно в районе набережной Тухачевского и в Нефтяниках возле улицы Пригородной. Также масляную пленку увидели и на реке Омь. Об этом сообщили местные рыбаки.

«Только мусор и пленка на воде». Омичи заметили масляные пятна на Оми и Иртыше
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Новость №2. В омском правительстве ищут специалистов по госзакупкам

Главное управление контрактной системы Омской области разместило вакансии старшей группы должностей для формирования кадрового резерва. От кандидатов требуется высшее образование, опыт государственной службы, знание законов Российской Федерации. Специалистам предстоит заниматься организацией закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Зарплата от 39 до 42 тысяч. В омском правительстве ищут специалистов по госзакупкам
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Новость №3. Стало известно, сколько получат хоккеисты омского «Авангарда» в сезоне — 2023/2024

Игроки омского «Авангарда» в предстоящем сезоне в общей сложности получат зарплату в размере 682 млн рублей. Отметим, что сюда не входят различные бонусы, которые могут получать хоккеисты по ходу сезона. Самые высокие зарплаты у нападающих Рида Буше и Корбэна Найта — по 95 млн рублей. В прошлом сезоне игроки заработали 60 и 90 миллионов соответственно. О зарплатах других хоккеистов в нашем материале:

682 млн на команду. Стало известно, сколько будут получать хоккеисты «Авангарда»
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#Евгений Игишев#Экология#Вакансии#Работа#Правительство#Авангард#ХК Авангард#Спорт#Общество#Город#Итоги дня#Омск#Омская область
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682 млн на команду. Стало известно, сколько будут получать хоккеисты «Авангарда»
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