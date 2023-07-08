Пятна на воде, вакансии в правительстве и зарплаты в «Авангарде». Омск сегодня

Игроки омского «Авангарда» в предстоящем сезоне в общей сложности получат зарплату в размере 682 млн рублей. Отметим, что сюда не входят различные бонусы, которые могут получать хоккеисты по ходу сезона. Самые высокие зарплаты у нападающих Рида Буше и Корбэна Найта — по 95 млн рублей. В прошлом сезоне игроки заработали 60 и 90 миллионов соответственно. О зарплатах других хоккеистов в нашем материале: