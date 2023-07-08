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Posted 8 июля, 07:17

Published 8 июля, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Причины внезапной сердечной смерти: что говорит кардиолог

8 июля 2023, 07:17
Профессор Сеченовского Университета Дмитрий Напалков, известный кардиолог и ученый, рассказал о причинах внезапной смерти. Он объяснил, что это может быть вызвано инфарктом, тромбоэмболией легочной артерии или нарушениями сердечного ритма.

Специалист подчеркнул, что внезапная смерть может случиться с каждым, именно в этом и есть ее жестокая неожиданность, пишет Pravda.Ru.

Чтобы обезопасить себя, важно регулярно посещать кардиолога с 40 лет. Это поможет контролировать состояние здоровья и своевременно выявлять потенциальные проблемы.

Напалков также отметил, что медицинский персонал особенно подвержен заболеваниям и смертности. Врачи всегда заботятся о других людях и часто не хватает времени на заботу о своем здоровье.

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