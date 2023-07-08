Причины внезапной сердечной смерти: что говорит кардиолог

Posted 8 июля, 07:17
Published 8 июля, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Специалист подчеркнул, что внезапная смерть может случиться с каждым, именно в этом и есть ее жестокая неожиданность, пишет Pravda.Ru.
Чтобы обезопасить себя, важно регулярно посещать кардиолога с 40 лет. Это поможет контролировать состояние здоровья и своевременно выявлять потенциальные проблемы.
Напалков также отметил, что медицинский персонал особенно подвержен заболеваниям и смертности. Врачи всегда заботятся о других людях и часто не хватает времени на заботу о своем здоровье.