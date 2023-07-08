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Омский Росздравнадзор остался без директора

8 июля 2023, 03:38
Фото: 1MI
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В течении 9 лет ведомством руководил Георгий Третьяков.

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Омской области остался без руководителя. Пост директора ведомства с 12 марта 2014 года занимал Георгий Третьяков.

С 6 июля временно исполняющим обязанности директора стала Марина Видеман. Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре юридических лиц.

Росздравнадзор занимается контролем за порядком производства медицинской экспертизы, соблюдением государственных стандартов социального обслуживания, производством, изготовлением, качеством, эффективностью, безопасностью, оборотом и порядком использования лекарственных средств.

На этой неделе также стало известно, что свой пост покинул директор Комбината специальный услуг. У Сергея Угрюмова истек срок контракта, он курировал работу муниципальных кладбищ в течение года.

Муниципальные кладбища Омска остались без руководителя
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#Евгений Игишев#Росздравнадзор#Медицина#Чиновник#Директор#Руководитель#Общество#Омск#Омская область
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