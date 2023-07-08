Омский Росздравнадзор остался без директора

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Омской области остался без руководителя. Пост директора ведомства с 12 марта 2014 года занимал Георгий Третьяков.
С 6 июля временно исполняющим обязанности директора стала Марина Видеман. Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре юридических лиц.
Росздравнадзор занимается контролем за порядком производства медицинской экспертизы, соблюдением государственных стандартов социального обслуживания, производством, изготовлением, качеством, эффективностью, безопасностью, оборотом и порядком использования лекарственных средств.
На этой неделе также стало известно, что свой пост покинул директор Комбината специальный услуг. У Сергея Угрюмова истек срок контракта, он курировал работу муниципальных кладбищ в течение года.