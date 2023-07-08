Омский микрорайон «Ясная поляна» на сутки останется без холодной воды

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
В микрорайоне «Ясная поляна» и СНТ «Тепличный-2» в следующую среду, 12 июля, с 00:00 до 23:00 отключат холодную воду. На сайте «Омскводоканала» сообщается, что на участке пройдут ремонтные работы.
«Мы просим Вас запастись водой и надеемся на ваше понимание. Омский водоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства», — сообщили в ведомстве.
Ранее Город55 сообщал, что 11 июля также отключат холодную воду в Центральном округе.