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Омский микрорайон «Ясная поляна» на сутки останется без холодной воды

8 июля 2023, 04:41
Фото: 1MI
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На участке пройдут ремонтные работы.

В микрорайоне «Ясная поляна» и СНТ «Тепличный-2» в следующую среду, 12 июля, с 00:00 до 23:00 отключат холодную воду. На сайте «Омскводоканала» сообщается, что на участке пройдут ремонтные работы.

«Мы просим Вас запастись водой и надеемся на ваше понимание. Омский водоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства», — сообщили в ведомстве.

Ранее Город55 сообщал, что 11 июля также отключат холодную воду в Центральном округе.

В Центральном округе Омска на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса
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#Евгений Игишев#Водоканал#Отключение воды#Ясная Поляна#Микрорайон Ясная Поляна#Общество#Город#Омск#Омская область
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