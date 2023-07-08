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Объяснение не принимается. Застройщик школы в Омске получил предписание от прокурора

8 июля 2023, 10:14
Фото: 1MI
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Застройщик школы в Омске получил предписание от прокуратуры за отставание от графика

Подрядчик ссылается на нехватку рабочих рук.

Прокурор Омска Павел Попов и мэр города Сергей Шелест сегодня, 8 июля, посетили омские строительные площадки. В микрорайоне «Серебряный берег» застройщик школы получил предписание от прокуратуры за отставание от графика.

«Вновь было отмечено отставание от согласованного графика. Подрядчик ссылается на нехватку рабочих рук, однако, это объяснение не принимается: объект возводится в рамках нацпроекта „Образование“ и со своей стороны и правительство Омской области, и мэрия выполняют все взятые обязательства, в первую очередь, финансовые», — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Также комиссия посетила сегодня площадку строящегося дома на улице 6-я Станционная, квартиры в котором предназначены для расселения людей из ветхого и аварийного жилья. Строители отстают от графика. Подрядная организация ссылается на кадровый дефицит.

Ранее Город55 рассказывал, какие омские школы ждет капитальный ремонт в ближайшее время. Образовательные учреждения планируют предать под крыло департамента строительства на время ремонта.

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#Евгений Игишев#Строительство#Школа#Серебряный берег#Сергей шелест#Мэр Омска#Прокуратура#Город#Омск#Омская область
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