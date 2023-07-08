Майндфулнес: 5 способов справиться с тревогой

Визуализация «безопасного места» — это еще одна практика майндфулнеса. Закройте глаза и представьте себя в безопасном месте, где вы чувствуете себя спокойно и ничего не угрожает. Можете вспомнить комнату, где вам комфортно, или даже представить себя волшебной пещере, где вас никто не тронет. Подробно представляйте этот образ и оставайтесь в нем некоторое время. Когда почувствуете себя лучше, откройте глаза и вернитесь к реальности.