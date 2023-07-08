Майндфулнес: 5 способов справиться с тревогой

Posted 8 июля, 07:29
Published 8 июля, 07:29
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Медитация на дыхании — это один из способов применения майндфулнеса. Вместо того, чтобы позволять мыслям блуждать, нужно сконцентрироваться на своем дыхании. Просто наблюдайте за ним, делайте его глубже и не думайте о других вещах. Даже несколько минут такой медитации помогут снизить уровень стресса и почувствовать себя спокойнее, рассказала психолог Виктория Моисеева читателям Pravda.Ru.
Визуализация «безопасного места» — это еще одна практика майндфулнеса. Закройте глаза и представьте себя в безопасном месте, где вы чувствуете себя спокойно и ничего не угрожает. Можете вспомнить комнату, где вам комфортно, или даже представить себя волшебной пещере, где вас никто не тронет. Подробно представляйте этот образ и оставайтесь в нем некоторое время. Когда почувствуете себя лучше, откройте глаза и вернитесь к реальности.
Осознанное питание — это еще одна практика майндфулнеса, которая поможет улучшить самочувствие. Вместо того, чтобы есть на ходу, старайтесь сосредоточиться на процессе приема пищи. Ешьте медленно и сосредоточьтесь на вкусе, текстуре и запахе еды. Такое осознанное питание поможет вам насладиться едой и снизить тревогу.
Практика «5 чувств» — это простой способ быстро вернуться к реальности, когда вы испытываете тревогу. Просто обратите внимание на каждое из пяти чувств: зрение, осязание, слух, обоняние и вкус. Назовите пять предметов вокруг себя, потрогайте предметы с разной текстурой, найдите разные звуки, почувствуйте запахи и попробуйте вкус. Таким образом, вы переключите свое внимание на физические ощущения и сможете справиться с тревогой.
Осознанная прогулка — это еще одна практика майндфулнеса, которая поможет улучшить самочувствие и снизить тревогу. Вместо того, чтобы спешить, старайтесь идти медленнее и обращать внимание на окружающее: звуки, запахи, ощущения в теле. Если ваш разум блуждает, верните внимание к ощущениям. Эта простая практика поможет вам быть более внимательными к окружающему миру.
Такие простые практики майндфулнеса помогут вам справиться с тревогой и улучшить самочувствие. Постепенно их регулярное применение позволит вам лучше сосредоточиться, улучшить настроение и развить эмоциональную устойчивость.