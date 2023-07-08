Лучшие ингредиенты для окрошки по мнению диетолога

Posted 8 июля, 07:10
Published 8 июля, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В прошлом, когда наши прабабушки делали квас на ржаных корочках, они добавляли сладкие фрукты, такие как изюм, но не добавляли сахар. Кроме того, в саму окрошку они добавляли нежирное мясо, например курицу. Сегодня можно использовать курицу, индейку или отварную телятину, пишет Pravda.Ru.
Вместо большого количества картофеля, эксперт рекомендует положить топинамбур или корень сельдерея. Также стоит добавить поменьше соли и больше полезных вкусовых оттенков, например хрен или горчицу, чтобы окрошка стала поострее.
Окрошку необходимо есть очень холодной, но не ледяной, так как очень холодные продукты могут вызвать спазмы в пищеварительном тракте и нарушить работу ферментов.
Важно помнить, что окрошку не следует смешивать с другими продуктами. Если после окрошки планируется есть жареное мясо, например шашлык, это может вызвать проблемы с перевариванием. Окрошку следует есть отдельно, а спустя некоторое время можно подкрепиться чем-то еще.