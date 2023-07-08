Лучшие ингредиенты для окрошки по мнению диетолога

В прошлом, когда наши прабабушки делали квас на ржаных корочках, они добавляли сладкие фрукты, такие как изюм, но не добавляли сахар. Кроме того, в саму окрошку они добавляли нежирное мясо, например курицу. Сегодня можно использовать курицу, индейку или отварную телятину, пишет Pravda.Ru.