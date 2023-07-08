Как восстановить работу сердца при тахикардии

Если вам страшно или паниковать, можно принять успокоительное. Если вы молоды, можно попробовать массажировать затылочную часть головы для восстановления работы сердца при тахикардии. Однако, людям пожилого возраста это не рекомендуется, так как это может повысить риск инфаркта или инсульта. Принимайте медикаменты только по предписанию врача и только если приступ тахикардии не первый раз.