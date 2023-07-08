Как восстановить работу сердца при тахикардии

Posted 8 июля, 07:07
Published 8 июля, 07:07
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Во время приступа тахикардии ткани и органы не получают достаточно кислорода, а сердце работает усиленно, изнашиваясь быстрее. Тахикардия сама по себе не является болезнью, а лишь симптомом других, более серьезных проблем, таких как аритмия или кардиосклероз. Симптомами тахикардии могут быть нарушения сердечного ритма, головокружение, внезапная слабость и затрудненное дыхание, рассказала врач-кардиолог Анна Мастеркова читателям Pravda.Ru.
Если возникла тахикардия, важно как можно быстрее стабилизировать свое состояние. Для этого нужно принять горизонтальное положение, освободить верхнюю часть туловища от стесняющей одежды и открыть окно, чтобы обеспечить свежий воздух. Важно не наклонять голову назад, это может вызвать проблемы с кровообращением.
Положите подушку под шею и выполняйте упражнения дыхательной гимнастики — медленные глубокие вдохи с задержкой дыхания на 5 секунд. Также рекомендуется выпить стакан холодной воды и охладить лоб и височные области прохладным полотенцем или салфеткой. Но помните, что горячие напитки и обливания холодной водой во время приступа тахикардии запрещены.
Если вам страшно или паниковать, можно принять успокоительное. Если вы молоды, можно попробовать массажировать затылочную часть головы для восстановления работы сердца при тахикардии. Однако, людям пожилого возраста это не рекомендуется, так как это может повысить риск инфаркта или инсульта. Принимайте медикаменты только по предписанию врача и только если приступ тахикардии не первый раз.
Если приступ тахикардии не проходит более 15 минут после оказания первой помощи, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Также нужно обратиться за медицинской помощью, если у вас появляется сильная боль в груди, сильная головная боль или онемение конечностей. Повторяющиеся приступы тахикардии могут иметь серьезные последствия, такие как инсульт, инфаркт или тромбофлебит.