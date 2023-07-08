Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля, 07:07

Published 8 июля, 07:07

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Как восстановить работу сердца при тахикардии

8 июля 2023, 07:07
Многие люди сталкиваются с проблемой неправильной работы сердца, когда оно начинает сокращаться слишком быстро — такое состояние называется тахикардией. Это опасно, потому что при таком ритме сердце не успевает полностью заполниться кровью, что может привести к нарушениям в кровообращении.

Во время приступа тахикардии ткани и органы не получают достаточно кислорода, а сердце работает усиленно, изнашиваясь быстрее. Тахикардия сама по себе не является болезнью, а лишь симптомом других, более серьезных проблем, таких как аритмия или кардиосклероз. Симптомами тахикардии могут быть нарушения сердечного ритма, головокружение, внезапная слабость и затрудненное дыхание, рассказала врач-кардиолог Анна Мастеркова читателям Pravda.Ru.

Если возникла тахикардия, важно как можно быстрее стабилизировать свое состояние. Для этого нужно принять горизонтальное положение, освободить верхнюю часть туловища от стесняющей одежды и открыть окно, чтобы обеспечить свежий воздух. Важно не наклонять голову назад, это может вызвать проблемы с кровообращением.

Положите подушку под шею и выполняйте упражнения дыхательной гимнастики — медленные глубокие вдохи с задержкой дыхания на 5 секунд. Также рекомендуется выпить стакан холодной воды и охладить лоб и височные области прохладным полотенцем или салфеткой. Но помните, что горячие напитки и обливания холодной водой во время приступа тахикардии запрещены.

Если вам страшно или паниковать, можно принять успокоительное. Если вы молоды, можно попробовать массажировать затылочную часть головы для восстановления работы сердца при тахикардии. Однако, людям пожилого возраста это не рекомендуется, так как это может повысить риск инфаркта или инсульта. Принимайте медикаменты только по предписанию врача и только если приступ тахикардии не первый раз.

Если приступ тахикардии не проходит более 15 минут после оказания первой помощи, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Также нужно обратиться за медицинской помощью, если у вас появляется сильная боль в груди, сильная головная боль или онемение конечностей. Повторяющиеся приступы тахикардии могут иметь серьезные последствия, такие как инсульт, инфаркт или тромбофлебит.

Подпишитесь
«Раньше высаживались без учета»: чиновники объяснили, почему в Омске рубят деревья
Сегодня, 08:03
«Окунули в горящую мусорку». Омск снова накрыло облаком выбросов
Сегодня, 05:41
В Омске экс-полицейский Кудояр предстал перед судом из-за слишком дорогого коттеджа
Сегодня, 07:11
Омский минкульт заставит компанию Антропенко перестроить здание обувной фабрики «Луч»
Сегодня, 05:03
Система дала первый сбой. Одна из отмененных маршруток возвращается в центр Омска
Сегодня, 11:38
Телеоператор, студент и стоматолог. Кто будет бороться за кресло в омском Заксобрании
Сегодня, 10:55