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Published Сегодня, 05:05

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Как половина олимпийского бассейна. В Омске за ночь откачали 900 кубометров воды

8 июля 2023, 05:05
Фото: Город55
Так вчера выглядел подземный переход на улице Ленина

В Омске за ночь откачали 900 кубометров воды после сильного дождя

Из-за непогоды в городе перестали работать 59 светофоров. 49 из них уже отремонтировали.

Сотрудники У правления дорожного хозяйства и благоустройства минувшей ночью, 8 июля, откачали в Омске почти 900 кубометров воды. В аварийно-диспетчерские службы поступило больше 500 звонков от затоплении и перебоях с электроснабжением.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в диспетчерскую «Транссигнала» поступило 59 заявок о неработающих светофорах. 49 из них уже отремонтировали, остальные приведут в порядок сегодня днем.

Из-за порывистого ветра в городе вчера повалило 11 деревьев. Как ранее сообщал Город55, у омичей пострадали автомобили.

Сильный дождь с грозой и градом накрыл Омск вчера во второй половине дня. Непогода парализовала работу транспорта в вечерний час пик, город встал в 10-балльные пробки. Цены на услуги такси при этом выросли в несколько раз.

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