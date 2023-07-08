Как половина олимпийского бассейна. В Омске за ночь откачали 900 кубометров воды

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Сотрудники У правления дорожного хозяйства и благоустройства минувшей ночью, 8 июля, откачали в Омске почти 900 кубометров воды. В аварийно-диспетчерские службы поступило больше 500 звонков от затоплении и перебоях с электроснабжением.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в диспетчерскую «Транссигнала» поступило 59 заявок о неработающих светофорах. 49 из них уже отремонтировали, остальные приведут в порядок сегодня днем.
Из-за порывистого ветра в городе вчера повалило 11 деревьев. Как ранее сообщал Город55, у омичей пострадали автомобили.
Сильный дождь с грозой и градом накрыл Омск вчера во второй половине дня. Непогода парализовала работу транспорта в вечерний час пик, город встал в 10-балльные пробки. Цены на услуги такси при этом выросли в несколько раз.