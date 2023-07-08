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Есть пострадавшие. В Омской области легковой автомобиль улетел в кювет и перевернулся

8 июля 2023, 03:53
Фото: УМВД России по Омской области

На трассе в Омской области иномарка улетела в кювет и опрокинулась

ДТП произошло на автодороге Омск — Муромцево.

Вчера вечером, 7 июля, на трассе в Омском районе произошло ДТП с пострадавшими, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Сообщение об аварии поступило в 20:45.

По предварительным данным, 33-летняя женщина за рулем Kia Rio ехала по трассе Омск — Муромцево и в районе 18-го километра не справилась с управлением. Машина улетела в кювет и перевернулась.

В результате двум пассажирам, 18-летней девушке и 11-летней девочке, понадобилась помощь врачей. Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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#Евгений Игишев#Полиция#Госавтоинспекция#Авария#ДТП#Пострадали дети#Происшествия#Омск#Омская область
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