Есть пострадавшие. В Омской области легковой автомобиль улетел в кювет и перевернулся

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Вчера вечером, 7 июля, на трассе в Омском районе произошло ДТП с пострадавшими, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Сообщение об аварии поступило в 20:45.
По предварительным данным, 33-летняя женщина за рулем Kia Rio ехала по трассе Омск — Муромцево и в районе 18-го километра не справилась с управлением. Машина улетела в кювет и перевернулась.
В результате двум пассажирам, 18-летней девушке и 11-летней девочке, понадобилась помощь врачей. Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.