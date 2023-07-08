Эффективные способы отпугивания комаров

Posted 8 июля, 07:20
Published 8 июля, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Кроме того, некоторые эфирные масла можно использовать для отпугивания насекомых. Ароматерапевт Надежда Бессмертная рассказала подробнее об этом читателям Pravda.Ru.
Способы отпугивания комаров:
— Масло чайного дерева: это масло имеет противовоспалительные и антибактериальные свойства, которые помогают снять зуд и воспаление после укусов. Разведите несколько капель масла чайного дерева в базовом масле (кокосовом или оливковом) и нанесите на участок укуса.
— Масло лаванды: лаванда успокаивает кожу и снимает зуд после укусов. Оно также обладает антисептическими свойствами, которые помогают предотвратить инфекцию. Нанесите несколько капель масла лаванды на место укуса.
— Масло мяты перечной: мята охлаждает кожу и снимает зуд после укусов. Она также может отпугивать некоторых насекомых своим освежающим ароматом.
— Масла цитронеллы и лемонграсса: аромат цитрусовых масел отпугивает насекомых, поэтому использование масел цитрусовых плодов поможет создать барьер от комаров.
— Масло герани: это масло обладает приятным ароматом и противовоспалительными свойствами. Оно снимает зуд и способствует заживлению. Кроме того, масло герани известно своей способностью отпугивать комаров и клещей.
— Масло кедра: аромат масла кедра не нравится насекомым, поэтому его можно использовать для отпугивания. Оно также помогает снять зуд и воспаление после укусов.
— Масло тмина: это масло имеет пряный аромат и может быть использовано для отпугивания насекомых, включая комаров. Оно также обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, которые помогают снять воспаление и предотвратить инфекцию после укусов.
Для создания спрея добавьте по 1 капле каждого масла из списка в воду в бутылке и тщательно перемешайте. Или вы можете добавить доступные вам масла в базовое масло в концентрации 10% (20 капель эфирного масла на 10 мл базового масла). Эту смесь можно наносить на кожу и места укусов.
Важно помнить, что эфирные масла нужно использовать осторожно и следовать инструкциям по разведению и применению. Перед использованием нового масла проведите тест на аллергическую реакцию, нанеся небольшое количество разведенного масла на запястье и подождав несколько часов. Если появляются покраснение, зуд или раздражение, не используйте это масло.