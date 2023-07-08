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Posted 8 июля, 07:20

Published 8 июля, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Эффективные способы отпугивания комаров

8 июля 2023, 07:20
Укусы насекомых могут испортить любое мероприятие на улице. Однако существуют эфирные масла, которые помогают защититься от насекомых и уменьшить дискомфорт после укусов.

Кроме того, некоторые эфирные масла можно использовать для отпугивания насекомых. Ароматерапевт Надежда Бессмертная рассказала подробнее об этом читателям Pravda.Ru.

Способы отпугивания комаров:

— Масло чайного дерева: это масло имеет противовоспалительные и антибактериальные свойства, которые помогают снять зуд и воспаление после укусов. Разведите несколько капель масла чайного дерева в базовом масле (кокосовом или оливковом) и нанесите на участок укуса.

— Масло лаванды: лаванда успокаивает кожу и снимает зуд после укусов. Оно также обладает антисептическими свойствами, которые помогают предотвратить инфекцию. Нанесите несколько капель масла лаванды на место укуса.

— Масло мяты перечной: мята охлаждает кожу и снимает зуд после укусов. Она также может отпугивать некоторых насекомых своим освежающим ароматом.

— Масла цитронеллы и лемонграсса: аромат цитрусовых масел отпугивает насекомых, поэтому использование масел цитрусовых плодов поможет создать барьер от комаров.

— Масло герани: это масло обладает приятным ароматом и противовоспалительными свойствами. Оно снимает зуд и способствует заживлению. Кроме того, масло герани известно своей способностью отпугивать комаров и клещей.

— Масло кедра: аромат масла кедра не нравится насекомым, поэтому его можно использовать для отпугивания. Оно также помогает снять зуд и воспаление после укусов.

— Масло тмина: это масло имеет пряный аромат и может быть использовано для отпугивания насекомых, включая комаров. Оно также обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, которые помогают снять воспаление и предотвратить инфекцию после укусов.

Для создания спрея добавьте по 1 капле каждого масла из списка в воду в бутылке и тщательно перемешайте. Или вы можете добавить доступные вам масла в базовое масло в концентрации 10% (20 капель эфирного масла на 10 мл базового масла). Эту смесь можно наносить на кожу и места укусов.

Важно помнить, что эфирные масла нужно использовать осторожно и следовать инструкциям по разведению и применению. Перед использованием нового масла проведите тест на аллергическую реакцию, нанеся небольшое количество разведенного масла на запястье и подождав несколько часов. Если появляются покраснение, зуд или раздражение, не используйте это масло.

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