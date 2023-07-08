Эффективные способы отпугивания комаров

Для создания спрея добавьте по 1 капле каждого масла из списка в воду в бутылке и тщательно перемешайте. Или вы можете добавить доступные вам масла в базовое масло в концентрации 10% (20 капель эфирного масла на 10 мл базового масла). Эту смесь можно наносить на кожу и места укусов.