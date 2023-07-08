682 млн на команду. Стало известно, сколько будут получать хоккеисты «Авангарда»

На третьем месте защитник Дамир Шарипзянов. В новом сезоне он получит 65 млн рублей, что на 15 млн больше, чем годом ранее. Четвертую строчку списка занимает чешский защитник Либор Шулак. В «Авангарде» его зарплата составит 55 млн рублей. В прошлом сезоне, играя за «Адмирал» из Владивостока, он заработал в два раза меньше — 26 млн рублей.