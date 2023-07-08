682 млн на команду. Стало известно, сколько будут получать хоккеисты «Авангарда»

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:51
Игроки омского «Авангарда» в сезоне-2023/2024 в общей сложности получат зарплату в размере 682 млн рублей. Отметим, что сюда не входят различные бонусы, которые могут получать хоккеисты по ходу сезона. Таблицу с зарплатной ведомостью опубликовало издание «Спорт-экспресс».
Самые высокие зарплаты у нападающих Рида Буше и Корбэна Найта — по 95 млн рублей. В прошлом сезоне игроки заработали 60 и 90 миллионов соответственно.
На третьем месте защитник Дамир Шарипзянов. В новом сезоне он получит 65 млн рублей, что на 15 млн больше, чем годом ранее. Четвертую строчку списка занимает чешский защитник Либор Шулак. В «Авангарде» его зарплата составит 55 млн рублей. В прошлом сезоне, играя за «Адмирал» из Владивостока, он заработал в два раза меньше — 26 млн рублей.
Замыкает топ-5 зарплатной ведомости нападающий Игорь Гераськин с зарплатой в 50 млн рублей. Прошлый сезон Гераськин провел в «Северстали» и заработал 16 млн.
Защитник Богдан Киселевич и нападающий Валентин Пьянов заработают по 35 млн, защитник Семен Чистяков — 25 млн.
В конце списка находятся вратарь Андрей Мишуров (7 млн), нападающие Денис Венгрыжановский (5 млн) и Евгений Орлов (3 млн).
Напомним, новый сезон «Авангард» начнет 2 сентября. Хоккеисты на домашнем льду проведут матч с новосибирской «Сибирью».