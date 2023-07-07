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Published Сегодня, 20:20

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Жительница Подмосковья нашла два тела во время прогулки

7 июля 2023, 20:20
Жительница Подмосковья обнаружила два трупа во время прогулки. Это случилось в Жуковском парке.

Местная жительница увидела тела мужчины и женщины возле площадки для метания ядер. Женщина немедленно сообщила об этом полиции, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на канал РЕН ТВ.

Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что погибшими являются 38-летняя жительница Алушты и 34-летнийжитель Ахтубинска. При этом на их телах не было замечено признаков насилия.

На данный момент предполагается, что женщина и мужчина скончались от передозировки неизвестным веществом. Правоохранители проводят проверку.

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