Яд в воздухе. В Омской области объявили режим «черного неба»

На фоне безветренной погоды жители города начали писать жалобы уже с вечера. Кроме того, с 5 на 6 июля зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в Кировском округе. Правда, в региональном минприроды не сообщают данные о выбросах в количественных показателях, так что понять, насколько опасен был атмосферный воздух нельзя.