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Яд в воздухе. В Омской области объявили режим «черного неба»

7 июля 2023, 02:42
Фото: Город55
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В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности

Жалобы на едкую вонь поступают и от жителей сел.

В Обь-Иртышском УГМС объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности. По прогнозам синоптиков, он продлится до 11:00 сегодняшнего дня. В этот период в Омске и его области вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе.

На фоне безветренной погоды жители города начали писать жалобы уже с вечера. Кроме того, с 5 на 6 июля зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в Кировском округе. Правда, в региональном минприроды не сообщают данные о выбросах в количественных показателях, так что понять, насколько опасен был атмосферный воздух нельзя.

«Это не опасно. Зачем цифры озвучивать? Организмы уже привыкли, адаптировались», — с сарказмом говорят омичи в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“».
«Доступность и открытость во всей красе. Информирование населения… Может там 40 ПДК было, а мы не в курсе. А может 1 или 2 ПДК», — комментируют информацию министерства пользователи.

Жители Левобережья сообщают, что в поселке Солнечном была невыносимая вонь. Также в Амуре под утро, примерно в четыре часа, появился «дикий запах мазута». Проживающие в Нефтяниках в то время удивляются тому, что могут спокойно открывать окна.

Кроме того, жалобы поступили от жителей села Лукьяновка (Одесский район). По словам одной из женщин, она проснулась примерно в два часа ночи от приступа тошноты.

«Пахло далеко не сероводородом. Засыпала с тряпкой на лице. Спасибо за проветренную за ночь квартиру», — написала сельчанка в соцсетях.

Напомним, что с начала июля в регионе регулярно вводят режим НМУ. Его объявляли четыре дня подряд ранее.

Не дышите. В Омской области четвертый раз за месяц объявили режим «черного неба»
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