Вырвало деревья с корнем и побило машины. Омичи рассказали о последствиях непогоды

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Жители Омска рассказали о последствиях непогоды. Сегодня, 7 июля, во второй половине дня в городе прошел сильный дождь с градом и грозой. На улице Добровольского рядом с домом №5 из-за ветра сломалось дерево, ветки повредили припаркованный автомобиль.
Рядом с деловым центром «Бульварное кольцо» на улице Бульварная дерево вырвало с корнем. Пострадала дорогостоящая иномарка. Очевидцы опубликовали фото в паблике «Омск Live».
Из-за ливня Омск встал в 10-бальные пробки в вечерний час пик. Жители города сообщили, что на Красном Пути возле метромоста перестали работать светофоры. На улице 10 лет Октября обесточило троллейбусные провода.