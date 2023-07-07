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Вырвало деревья с корнем и побило машины. Омичи рассказали о последствиях непогоды

7 июля 2023, 12:08
Фото: Предоставлено Городу55

В Омске из-за сильного ветра сломало деревья и побило автомобили

На улице Бульварной деревом придавило дорогостоящую иномарку.

Жители Омска рассказали о последствиях непогоды. Сегодня, 7 июля, во второй половине дня в городе прошел сильный дождь с градом и грозой. На улице Добровольского рядом с домом №5 из-за ветра сломалось дерево, ветки повредили припаркованный автомобиль.

Рядом с деловым центром «Бульварное кольцо» на улице Бульварная дерево вырвало с корнем. Пострадала дорогостоящая иномарка. Очевидцы опубликовали фото в паблике «Омск Live».

Фото: Омск Live

Из-за ливня Омск встал в 10-бальные пробки в вечерний час пик. Жители города сообщили, что на Красном Пути возле метромоста перестали работать светофоры. На улице 10 лет Октября обесточило троллейбусные провода.

Омск встал в 10-бальные пробки в вечерний час пик после ливня
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#Погода#Град#Дождь#Омск#Омская область#Евгений Игишев#Мощный ливень в Омске#Ливень
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