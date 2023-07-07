Вырвало деревья с корнем и побило машины. Омичи рассказали о последствиях непогоды

Жители Омска рассказали о последствиях непогоды. Сегодня, 7 июля, во второй половине дня в городе прошел сильный дождь с градом и грозой. На улице Добровольского рядом с домом №5 из-за ветра сломалось дерево, ветки повредили припаркованный автомобиль.