Врач-офтальмолог рассказала об опасностях самолечения ячменя

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
«При первом взгляде это может показаться безобидным, но на самом деле это указывает на снижение иммунитета и требует тщательного лечения для предотвращения осложнений», — объяснила она в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Она привела пример мать, которая обратилась со своим пятилетним сыном в больницу Видновской, потому что у него было что-то на веке.
«Мама объяснила, что у ребенка появилось ячмень, но она не спешила обратиться к врачу, надеясь, что это само пройдет. В результате они пришли к офтальмологу через два месяца, когда ячмень уже перерос в халязион», — рассказала врач.
Халязион, пояснила Аскерова, представляет собой доброкачественную опухоль на подвижном веке.
«Это капсула, закрытая в толще века, наполненная жировым секретом или иногда гноем. Эта патология не поддается консервативному лечению, и маленького ребенка пришлось отправить на хирургическое удаление новообразования», — пояснила специалист.
Она отметила, что обычно халязион не представляет опасности для зрения, но если он достигает больших размеров, может давить на роговицу и деформировать ее.
«В результате, это может привести к астигматизму и ухудшению зрения. Любая операция — стресс для организма, особенно для детей. Поэтому лучше не запускать проблемы со здоровьем и своевременно обращаться к врачу», — добавила Аскерова.