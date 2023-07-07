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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:44

Врач-офтальмолог рассказала об опасностях самолечения ячменя

7 июля 2023, 10:41
Многие из нас сталкивались с ячменем на глазу в течение своей жизни. Это острое гнойное воспаление, названное так из-за его формы, похожей на зерно. Врач-офтальмолог Нурлана Аскерова из Видновской РКБ рассказала о опасностях самостоятельного лечения ячменя.

«При первом взгляде это может показаться безобидным, но на самом деле это указывает на снижение иммунитета и требует тщательного лечения для предотвращения осложнений», — объяснила она в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она привела пример мать, которая обратилась со своим пятилетним сыном в больницу Видновской, потому что у него было что-то на веке.

«Мама объяснила, что у ребенка появилось ячмень, но она не спешила обратиться к врачу, надеясь, что это само пройдет. В результате они пришли к офтальмологу через два месяца, когда ячмень уже перерос в халязион», — рассказала врач.

Халязион, пояснила Аскерова, представляет собой доброкачественную опухоль на подвижном веке.

«Это капсула, закрытая в толще века, наполненная жировым секретом или иногда гноем. Эта патология не поддается консервативному лечению, и маленького ребенка пришлось отправить на хирургическое удаление новообразования», — пояснила специалист.

Она отметила, что обычно халязион не представляет опасности для зрения, но если он достигает больших размеров, может давить на роговицу и деформировать ее.

«В результате, это может привести к астигматизму и ухудшению зрения. Любая операция — стресс для организма, особенно для детей. Поэтому лучше не запускать проблемы со здоровьем и своевременно обращаться к врачу», — добавила Аскерова.

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