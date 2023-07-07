Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Парламентарий Анатолий Вассерман заявил, что значительная часть людей с нарушениями половой идентичности также требуют, чтобы их отношения были официально признаны семейными. По его мнению, уроки о семейных ценностях самостоятельно не помогут решить эту проблему. Возможно, придется включать в школьную программу форматы сексуального образования. В прошлом уже были попытки сделать это, но вызвали широкое возмущение, приводит слова депутата интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Вассерман также подчеркнул, что важно не только пропагандировать семейные ценности, но и показывать необходимость рождения детей. В семьях с традиционной сексуальной ориентацией также наблюдается катастрофически низкий уровень рождаемости. Для сохранения численности населения, по его словам, необходимо, чтобы каждая женщина рожала не менее 2,1 ребенка. Пока этот показатель составляет не более 1,5 ребенка.
Вассерман заявил, что пропаганда традиционных ценностей и просвещение недостаточны для того, чтобы заставить российские пары рожать больше детей. Однако можно предпринять другие меры воздействия. Например, следует рассмотреть экономические меры, чтобы приравнять заботу о детях к «другим формам активной экономической деятельности».