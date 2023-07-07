Вассерман рассказал, как бороться с ЛГБТ и повышать рождаемость в России

Вассерман также подчеркнул, что важно не только пропагандировать семейные ценности, но и показывать необходимость рождения детей. В семьях с традиционной сексуальной ориентацией также наблюдается катастрофически низкий уровень рождаемости. Для сохранения численности населения, по его словам, необходимо, чтобы каждая женщина рожала не менее 2,1 ребенка. Пока этот показатель составляет не более 1,5 ребенка.