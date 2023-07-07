В Омской области подвели итоги 100 дней на посту врио губернатора Виталия Хоценко

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Владимир Путин 29 марта 2023 года своим указом назначил Виталия Хоценко временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. До этого он занимал должности премьер-министра ДНР, директора Департамента промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ, министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края и другие.
Врио губернатора Омской области Виталий Павлович Хоценко провел в новом статусе первые 100 дней. По истечении этого срока принято подводить промежуточные итоги работы политиков.
Образование — в центре внимания
Во время официального представления врио губернатора Омской области Виталия Хоценко в областном правительстве 31 марта он заявил, что во главу угла деятельности нового руководства региона будут поставлены интересы жителей.
«Главное на любой территории — это жители», — сказал Хоценко.
И первая же рабочая поездка главы региона была связана с образованием. Он проверил ход строительства двух новых школ в Омске — в микрорайоне «Серебряный берег» и на Космическом проспекте. Врио губернатора ознакомился также с ходом возведения и реконструкции других объектов образования.
Итоги той поездки были подведены на встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Тогда Хоценко заручился поддержкой федерального центра в завершении строительства школ и детсадов по национальным проектам «Образование» и «Демография».
Впоследствии все три с небольшим месяца Виталия Хоценко уделял пристальное внимание вопросам развития образования. Одним из решений врио губернатора стало выделение 2 млрд рублей на ремонт школ региона. В течение двух лет на эти средства планируется отремонтировать 19 школ в Омске и области. Кроме того, впервые в программу модернизации войдут загородные детские лагеря.
Чтобы село расцвело
Продолжением тезиса «главное — люди» стала работа руководства области по развитию сельских территорий. За прошедшие три месяца врио губернатора Виталий Хоценко принял ряд важных решений, направленных на поддержку села и сельских жителей. Ведь по данным последней переписи населения, доля сельских жителей в Омской области составила 26,5%. Больше, чем в среднем по стране — 25%.
Хоценко лично объездил многие сельские территории, посещал предприятия агропрома, знакомился с ходом реализации национальных проектов на местах.
Одним из итогов этих поездок стало беспрецедентное решение: врио губернатора договорился о выделении региону 700 млн рублей на закупку 150 автобусов. Все они будут работать на муниципальных маршрутах, то есть обеспечат транспортное сообщение с селами. Благодаря этому автобусный парк впервые за все время обновится почти на 90%.
Кроме того, 10 мая Виталий Хоценко передал 46 новых школьных автобусов сельским школам. Они поступили в 30 районов. А месяцем ранее врио губернатора передал ключи от машин скорой помощи районным больницам.
Также по инициативе врио губернатора в 24 районах будут приведены в порядок пешеходные переходы возле школ. На эти цели выделяется 80,5 млн рублей. У образовательных организаций установят светофоры, дорожные знаки и нанесут разметку. Работы проведут в 70 сельских населенных пунктах.
И наконец, еще один эпизод 100 дней Виталия Хоценко — оказание помощи пострадавшим от природных пожаров. Врио губернатора поручил выплатить жителям Чистоозерья и других населенных пунктов по 150 тысяч рублей единовременной материальной поддержки. А ленты новостей облетело видео, на котором Хоценко ехал в машине с открытым верхом, за рулем которой сидела пожилая местная жительница.
Поддержка бойцов СВО
В Омской области по поручению врио губернатора рассмотрят вопрос об увеличении бюджетных расходов на поддержку инициатив граждан на местах. На софинансирование проектов, предложенных жителями, обещают выделять до 3 млн рублей. Всего в текущем году на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 100 млн рублей.
В центре внимания остаются бойцы СВО и члены их семей. По поручению Виталия Хоценко была принята дополнительная мера поддержки для участников специальной военной операции. Теперь всем военнослужащим из Омской области на время обучения и прохождения боевого слаживания выплачивают по 150 тысяч рублей.
Недавно врио губернатора Омской области договорился со своим ставропольским коллегой Владимиром Владимировым, что бойцы СВО по возвращении с фронта будут проходить реабилитацию в здравницах Кавказских Минеральных Вод.
Большое внимание по-прежнему уделяется формированию гуманитарных грузов. Виталий Хоценко за прошедшие три месяца неоднократно лично принимал участие в отправке гуманитарной помощи.
Город комфорта
За прошедшие 100 дней были приняты решения, направленные на формирование комфортной городской среды в Омской области. Так, в ходе встречи Виталия Хоценко с министром финансов России Антоном Силуановым была достигнута договоренность о выделении региону федеральных средств на ремонт дворов многоэтажек.
На благоустройство областного центра в 2023 году выделено порядка 1,5 млрд рублей. По словам врио губернатора, в Омске должен быть внедрен единый подход к благоустройству с учетом всех горожан.
«Надо использовать эти деньги эффективно, чтобы жители оценили», — сказал Виталий Хоценко.
Кроме того, глава региона заявил о необходимости создания автоматизированной системы управления городским транспортом. «Умная» платформа позволит уменьшить интенсивность пробок, снизить аварийность на улицах областного центра, улучшить экологическую обстановку в городе.
Также в Омске планируется построить единый детский инфекционный центр. Он расположится на Левобережье. Современная клиника позволит оказывать высококвалифицированную помощь детям с инфекционными заболеваниями. Ожидается, что стационар откроется в 2027 году.
Встречи и планы
За первые сто дней работы на посту главы региона Виталий Хоценко провел серию встреч с руководителями федерального уровня. Врио губернатора также принял активное участие в Петербургском международном экономическом форуме, где руководство области заключило более 20 соглашений о сотрудничестве. В Омске по приглашению Виталия Хоценко с рабочим визитом побывали сразу два вице-премьера — Денис Мантуров и Виктория Абрамченко.
Опрошенные политологи однозначно позитивно оценивают первые результаты работы Хоценко на посту главы региона. По словам экспертов, наличие собственной стратегии развития — важная особенность, которая отличает губернаторов «новой волны» от их предшественников.
По мнению наблюдателей, сильной заявкой Хоценко на роль на федеральном уровне стало позиционирование области как логистического центра с учетом его выгодного географического положения и природного потенциала.
По словам политологов, планы регионального руководства по строительству лесоперерабатывающего предприятия, современного тепличного комплекса на 60 га, расширению транспортно-логистического потенциала, догазификации территорий помогают закрепить успех врио губернатора на новой должности.