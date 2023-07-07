В Омской области подвели итоги 100 дней на посту врио губернатора Виталия Хоценко

Одним из итогов этих поездок стало беспрецедентное решение: врио губернатора договорился о выделении региону 700 млн рублей на закупку 150 автобусов. Все они будут работать на муниципальных маршрутах, то есть обеспечат транспортное сообщение с селами. Благодаря этому автобусный парк впервые за все время обновится почти на 90%.