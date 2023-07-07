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В Омской области подвели итоги 100 дней на посту врио губернатора Виталия Хоценко

7 июля 2023, 14:31
Фото: Пресс- служба Правительства Омской области
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко
С назначения Виталия Хоценко временно исполняющим обязанности губернатора прошло 100 дней.

Владимир Путин 29 марта 2023 года своим указом назначил Виталия Хоценко временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. До этого он занимал должности премьер-министра ДНР, директора Департамента промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ, министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края и другие.

Врио губернатора Омской области Виталий Павлович Хоценко провел в новом статусе первые 100 дней. По истечении этого срока принято подводить промежуточные итоги работы политиков.

Образование — в центре внимания

Во время официального представления врио губернатора Омской области Виталия Хоценко в областном правительстве 31 марта он заявил, что во главу угла деятельности нового руководства региона будут поставлены интересы жителей.

«Главное на любой территории — это жители», — сказал Хоценко.

И первая же рабочая поездка главы региона была связана с образованием. Он проверил ход строительства двух новых школ в Омске — в микрорайоне «Серебряный берег» и на Космическом проспекте. Врио губернатора ознакомился также с ходом возведения и реконструкции других объектов образования.

Итоги той поездки были подведены на встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Тогда Хоценко заручился поддержкой федерального центра в завершении строительства школ и детсадов по национальным проектам «Образование» и «Демография».

Впоследствии все три с небольшим месяца Виталия Хоценко уделял пристальное внимание вопросам развития образования. Одним из решений врио губернатора стало выделение 2 млрд рублей на ремонт школ региона. В течение двух лет на эти средства планируется отремонтировать 19 школ в Омске и области. Кроме того, впервые в программу модернизации войдут загородные детские лагеря.

Чтобы село расцвело

Продолжением тезиса «главное — люди» стала работа руководства области по развитию сельских территорий. За прошедшие три месяца врио губернатора Виталий Хоценко принял ряд важных решений, направленных на поддержку села и сельских жителей. Ведь по данным последней переписи населения, доля сельских жителей в Омской области составила 26,5%. Больше, чем в среднем по стране — 25%.

Хоценко лично объездил многие сельские территории, посещал предприятия агропрома, знакомился с ходом реализации национальных проектов на местах.

Одним из итогов этих поездок стало беспрецедентное решение: врио губернатора договорился о выделении региону 700 млн рублей на закупку 150 автобусов. Все они будут работать на муниципальных маршрутах, то есть обеспечат транспортное сообщение с селами. Благодаря этому автобусный парк впервые за все время обновится почти на 90%.

Кроме того, 10 мая Виталий Хоценко передал 46 новых школьных автобусов сельским школам. Они поступили в 30 районов. А месяцем ранее врио губернатора передал ключи от машин скорой помощи районным больницам.

Также по инициативе врио губернатора в 24 районах будут приведены в порядок пешеходные переходы возле школ. На эти цели выделяется 80,5 млн рублей. У образовательных организаций установят светофоры, дорожные знаки и нанесут разметку. Работы проведут в 70 сельских населенных пунктах.

И наконец, еще один эпизод 100 дней Виталия Хоценко — оказание помощи пострадавшим от природных пожаров. Врио губернатора поручил выплатить жителям Чистоозерья и других населенных пунктов по 150 тысяч рублей единовременной материальной поддержки. А ленты новостей облетело видео, на котором Хоценко ехал в машине с открытым верхом, за рулем которой сидела пожилая местная жительница.

Поддержка бойцов СВО

В Омской области по поручению врио губернатора рассмотрят вопрос об увеличении бюджетных расходов на поддержку инициатив граждан на местах. На софинансирование проектов, предложенных жителями, обещают выделять до 3 млн рублей. Всего в текущем году на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 100 млн рублей.

В центре внимания остаются бойцы СВО и члены их семей. По поручению Виталия Хоценко была принята дополнительная мера поддержки для участников специальной военной операции. Теперь всем военнослужащим из Омской области на время обучения и прохождения боевого слаживания выплачивают по 150 тысяч рублей.

Недавно врио губернатора Омской области договорился со своим ставропольским коллегой Владимиром Владимировым, что бойцы СВО по возвращении с фронта будут проходить реабилитацию в здравницах Кавказских Минеральных Вод.

Большое внимание по-прежнему уделяется формированию гуманитарных грузов. Виталий Хоценко за прошедшие три месяца неоднократно лично принимал участие в отправке гуманитарной помощи.

Город комфорта

За прошедшие 100 дней были приняты решения, направленные на формирование комфортной городской среды в Омской области. Так, в ходе встречи Виталия Хоценко с министром финансов России Антоном Силуановым была достигнута договоренность о выделении региону федеральных средств на ремонт дворов многоэтажек.

На благоустройство областного центра в 2023 году выделено порядка 1,5 млрд рублей. По словам врио губернатора, в Омске должен быть внедрен единый подход к благоустройству с учетом всех горожан.

«Надо использовать эти деньги эффективно, чтобы жители оценили», — сказал Виталий Хоценко.

Кроме того, глава региона заявил о необходимости создания автоматизированной системы управления городским транспортом. «Умная» платформа позволит уменьшить интенсивность пробок, снизить аварийность на улицах областного центра, улучшить экологическую обстановку в городе.

Также в Омске планируется построить единый детский инфекционный центр. Он расположится на Левобережье. Современная клиника позволит оказывать высококвалифицированную помощь детям с инфекционными заболеваниями. Ожидается, что стационар откроется в 2027 году.

Встречи и планы

За первые сто дней работы на посту главы региона Виталий Хоценко провел серию встреч с руководителями федерального уровня. Врио губернатора также принял активное участие в Петербургском международном экономическом форуме, где руководство области заключило более 20 соглашений о сотрудничестве. В Омске по приглашению Виталия Хоценко с рабочим визитом побывали сразу два вице-премьера — Денис Мантуров и Виктория Абрамченко.

Опрошенные политологи однозначно позитивно оценивают первые результаты работы Хоценко на посту главы региона. По словам экспертов, наличие собственной стратегии развития — важная особенность, которая отличает губернаторов «новой волны» от их предшественников.

По мнению наблюдателей, сильной заявкой Хоценко на роль на федеральном уровне стало позиционирование области как логистического центра с учетом его выгодного географического положения и природного потенциала.

По словам политологов, планы регионального руководства по строительству лесоперерабатывающего предприятия, современного тепличного комплекса на 60 га, расширению транспортно-логистического потенциала, догазификации территорий помогают закрепить успех врио губернатора на новой должности.

#Виталий Хоценко
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