В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около тысячи пар

Мэр отметил, что городские власти стремятся сделать этот день запоминающимся для молодоженов и запустили пятый сезон проекта «Новые адреса счастья». Проект предоставляет возможность провести свадебное торжество на одной из 30 выездных локаций, включая речные трамвайчики и Оперный дом музея-заповедника «Царицыно». За пять сезонов более 40 тысяч пар уже заключили брак на выездных площадках, пишет 360tv.ru.