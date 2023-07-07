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Published Сегодня, 08:48

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В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около тысячи пар

7 июля 2023, 08:48
В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в День семьи, любви и верности в столице ожидается заключение брака около тысячи пар.

Мэр отметил, что городские власти стремятся сделать этот день запоминающимся для молодоженов и запустили пятый сезон проекта «Новые адреса счастья». Проект предоставляет возможность провести свадебное торжество на одной из 30 выездных локаций, включая речные трамвайчики и Оперный дом музея-заповедника «Царицыно». За пять сезонов более 40 тысяч пар уже заключили брак на выездных площадках, пишет 360tv.ru.

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