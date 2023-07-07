В Челябинской области утонул посетитель базы отдыха

По имеющимся данным, погибший мужчина не сумел доплыть до берега после того, как переплыл на противоположный берег реки Увелька. Видевшие происшествие очевидцы сообщили, что мужчина отдохнул на другом берегу, но при возвращении, на расстоянии 30 метров от берега, он внезапно исчез из виду.