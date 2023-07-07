В Челябинской области утонул посетитель базы отдыха

Posted Сегодня, 20:09
Published Сегодня, 20:09
Modified Сегодня, 20:14
Updated Сегодня, 20:14
Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Ura.Ru.
По имеющимся данным, погибший мужчина не сумел доплыть до берега после того, как переплыл на противоположный берег реки Увелька. Видевшие происшествие очевидцы сообщили, что мужчина отдохнул на другом берегу, но при возвращении, на расстоянии 30 метров от берега, он внезапно исчез из виду.
Тело утонувшего было обнаружено на глубине двух метров. Проводится расследование данного случая.