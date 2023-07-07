Убийцу 88-летней омички заключили под стражу на 2 месяца на время следствия

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Большереченский районный суд избрал меру пресечения для 61-летнего Юрия Гагарина. Его обвиняют в убийстве 88-летней пенсионерки.
По версии следствия, подозреваемый ночью 3 июля пробрался в дом пенсионерки. Он несколько раз ударил женщину металлическим прутом, а потом задушил. Преступнику не удалось украсть деньги из дома пенсионерки, так как у нее не было накоплений. Большую часть своей пенсии она тратила на помощь нуждающимся соседям. Известно, что умершая являлась почетным жителем Большереченского района и заслуженным учителем РСФСР. Она преподавала в школе до 82 лет, а подозреваемый был ее учеником.
Тело пенсионерки нашли после обращения ее подруги, которая обеспокоилась тем, что женщина не отвечает на звонки.
Юрий Гагарин ранее был неоднократно судим. В общей сложности провел в местах заключения около 30 лет. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Фигуранта заключили под стражу сроком на два месяца пока идет следствие. В дальнейшем меру пресечения могут продлить.