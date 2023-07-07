Убийцу 88-летней омички заключили под стражу на 2 месяца на время следствия

По версии следствия, подозреваемый ночью 3 июля пробрался в дом пенсионерки. Он несколько раз ударил женщину металлическим прутом, а потом задушил. Преступнику не удалось украсть деньги из дома пенсионерки, так как у нее не было накоплений. Большую часть своей пенсии она тратила на помощь нуждающимся соседям. Известно, что умершая являлась почетным жителем Большереченского района и заслуженным учителем РСФСР. Она преподавала в школе до 82 лет, а подозреваемый был ее учеником.