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Таролог рассказала о влиянии 45-й параллели на местных жителей и туристов

7 июля 2023, 08:00
Таролог Марианна Абравитова объяснила, почему люди постоянно возвращаются к 45-й параллели. Город Армавир в Краснодарском крае находится именно на этой параллели Земли, которая известна своими загадками и странностями.

По словам специалиста, это особое место, которое оказывает влияние на местных жителей и туристов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Абравитовой, 45-я параллель называют «золотой серединой» планеты, потому что она расположена на равном удалении от экватора и Северного полюса. Вдоль всей параллели можно увидеть много храмов и капищ, которые находятся в удаленных местах и считаются точками духовности.

Кроме того, по словам таролога, 45-я параллель притягивает местных жителей. Если кто-то покидает город, то рано или поздно он вернется, так как его будет тянуть обратно. То же самое происходит и с туристами, которые впервые посещают этот город. В целом, 45-я параллель обладает свойством притягивать человеческие души.

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