Таролог рассказала о влиянии 45-й параллели на местных жителей и туристов

Кроме того, по словам таролога, 45-я параллель притягивает местных жителей. Если кто-то покидает город, то рано или поздно он вернется, так как его будет тянуть обратно. То же самое происходит и с туристами, которые впервые посещают этот город. В целом, 45-я параллель обладает свойством притягивать человеческие души.