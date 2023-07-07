Таролог рассказала о влиянии 45-й параллели на местных жителей и туристов

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По словам специалиста, это особое место, которое оказывает влияние на местных жителей и туристов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам Абравитовой, 45-я параллель называют «золотой серединой» планеты, потому что она расположена на равном удалении от экватора и Северного полюса. Вдоль всей параллели можно увидеть много храмов и капищ, которые находятся в удаленных местах и считаются точками духовности.
Кроме того, по словам таролога, 45-я параллель притягивает местных жителей. Если кто-то покидает город, то рано или поздно он вернется, так как его будет тянуть обратно. То же самое происходит и с туристами, которые впервые посещают этот город. В целом, 45-я параллель обладает свойством притягивать человеческие души.