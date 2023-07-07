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Published Сегодня, 20:25

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Updated Сегодня, 20:27

СК РФ расследует гибель 6 человек после взрыва на заводе в Чапаевске

7 июля 2023, 20:25
По информации, опубликованной в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета РФ, начато уголовное расследование по факту нарушения правил безопасности после чрезвычайной ситуации на заводе в городе Чапаевск Самарской области.

В результате произошедшего погибло шесть человек, ещё двое получили ранения. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Предварительная информация от экстренных служб указывает на то, что взрыв произошел во время проведения ремонтных работ на заводе «Промсинтез». Впоследствии Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора было подтверждено, что техническое устройство разрушилось на участке азотопровода компании. Глава региона Дмитрий Азаров выразил готовность властей предоставить помощь близким погибших.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных или других работ, которое привело к гибели двух или более людей в результате неосторожных действий. За такое преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время следователи и эксперты проводят осмотр места происшествия на территории завода в городе Чапаевске.

Завод «Промсинтез» является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Он также является ключевым предприятием для города Чапаевска.

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