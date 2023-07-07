СК РФ расследует гибель 6 человек после взрыва на заводе в Чапаевске

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных или других работ, которое привело к гибели двух или более людей в результате неосторожных действий. За такое преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время следователи и эксперты проводят осмотр места происшествия на территории завода в городе Чапаевске.