Российские спасатели рассказали о случаях спасения людей на воде

Другой чрезвычайный случай произошел в деревне Караваево Богородского городского округа. Местные жители отправилась на рыбалку с резиновой лодкой на реку Шерне, но они приблизились слишком близко к водосливной плотине. Как рассказал старший смены 259-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Хуторянский, они не справились с управлением и лодку вместе с ними сбросило с дамбы. Спасателям удалось достать пострадавших с помощью альпинистского снаряжения.