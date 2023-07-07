Российские спасатели рассказали о случаях спасения людей на воде

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
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Updated Сегодня, 07:35
Однажды водолазной группе «ДобротворецЪ» удалось спасти трехлетнего мальчика по имени Егор. Ребенок пропал в Вологодской области и его искали три дня в болотной местности. Командир группы Игорь Бурмистров заметил мальчика, который сидел в кустах в одних трусах. Ребенок был истощен и обезвожен, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Другой чрезвычайный случай произошел в деревне Караваево Богородского городского округа. Местные жители отправилась на рыбалку с резиновой лодкой на реку Шерне, но они приблизились слишком близко к водосливной плотине. Как рассказал старший смены 259-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Хуторянский, они не справились с управлением и лодку вместе с ними сбросило с дамбы. Спасателям удалось достать пострадавших с помощью альпинистского снаряжения.
Еще один инцидент произошел недавно, когда пожилой мужчина гулял у Технического пруда в Егорьевске. Он услышал шум и заметил, что мужчина тонет. Спасатели прибыли на место всего за несколько минут и спасли тонущего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не осознавал происходящего, сообщил спасатель 217-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Михалев.