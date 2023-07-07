Психотерапевт объяснила «феномен Wildberries»

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Эксперт, являясь автором системы превентивной диагностики асоциальных рисков, утверждает, что удобный интерфейс маркетплейса и умение специалистов использовать его для влияния на клиентов стимулируют их к покупке и постоянному возвращению на сайт. Кроме того, демократичные цены, удобство доставки, личность основателя и широкий выбор товаров также вносят свой вклад в успех Wildberries, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако есть люди, которые предпочитают экологически более осознанные компании, заботящиеся о своих сотрудниках и поставщиках, и думают о социальной ответственности маркетплейсов. Но это единицы.
Массовый потребитель, напротив, предпочитает удобство и простоту. Wildberries обладает привлекательным дизайном и навигацией, разработанными лучшими дизайн-студиями, которые знают, как управлять мыслями клиента, правильно настроить путь покупателя и удержать его на сайте. Вот почему так много людей выбирают именно Wildberries.