Психотерапевт объяснила «феномен Wildberries»

Эксперт, являясь автором системы превентивной диагностики асоциальных рисков, утверждает, что удобный интерфейс маркетплейса и умение специалистов использовать его для влияния на клиентов стимулируют их к покупке и постоянному возвращению на сайт. Кроме того, демократичные цены, удобство доставки, личность основателя и широкий выбор товаров также вносят свой вклад в успех Wildberries, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».