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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Психотерапевт объяснила «феномен Wildberries»

7 июля 2023, 10:09
Интернет заполнили ролики и шутки о том, как женщины тратят все свои деньги на покупки в Wildberries. Но на самом деле, эта проблема объясняется несколькими факторами. Психотерапевт Наталия Линькова объясняет, что «феномен Wildberries» обусловлен сочетанием нескольких факторов.

Эксперт, являясь автором системы превентивной диагностики асоциальных рисков, утверждает, что удобный интерфейс маркетплейса и умение специалистов использовать его для влияния на клиентов стимулируют их к покупке и постоянному возвращению на сайт. Кроме того, демократичные цены, удобство доставки, личность основателя и широкий выбор товаров также вносят свой вклад в успех Wildberries, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако есть люди, которые предпочитают экологически более осознанные компании, заботящиеся о своих сотрудниках и поставщиках, и думают о социальной ответственности маркетплейсов. Но это единицы.

Массовый потребитель, напротив, предпочитает удобство и простоту. Wildberries обладает привлекательным дизайном и навигацией, разработанными лучшими дизайн-студиями, которые знают, как управлять мыслями клиента, правильно настроить путь покупателя и удержать его на сайте. Вот почему так много людей выбирают именно Wildberries.

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