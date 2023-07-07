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Прайс вырос в 6 раз. Омские таксисты взвинтили цены на фоне мощного ливня

7 июля 2023, 10:34
Фото: 1MI
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У омских таксистов в несколько раз выросли цены во время сильного дождя с градом

Дождь в регионе возможен до конца дня.

Цены на услуги такси в Омске сегодня, 7 июля, выросли в несколько раз. Причиной послужил сильный дождь, который обрушился на город во второй половине дня. О стоимости поездок рассказали читатели Города55.

«От работы до дома последний раз уезжала за 120 рублей. Сейчас такси стоит 590 рублей», — сообщила омичка Ольга
«Как всегда, быстрее всех реагируют таксисты», — рассказал житель Левобережья Алексей.
Цена на привычный маршрут выросла в 6 разЦена на привычный маршрут выросла в 6 раз
Цена на привычный маршрут выросла в 6 раз
Фото: Предоставлено Городу55

В региональном МЧС предупредили, что дождь, ветер, град и гроза могут сохраниться до конца дня. Синоптики также прогнозируют кратковременные осадки на предстоящую ночь.

«Это какой-то тропический ливень». На Омск обрушился сильный дождь с градом
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#Евгений Игишев#Такси#Таксисты#Цены#Погода#Погода омск#Ливень#Мощный ливень в Омске#Дождь#Омск#Омская область
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