Прайс вырос в 6 раз. Омские таксисты взвинтили цены на фоне мощного ливня

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Цены на услуги такси в Омске сегодня, 7 июля, выросли в несколько раз. Причиной послужил сильный дождь, который обрушился на город во второй половине дня. О стоимости поездок рассказали читатели Города55.
«От работы до дома последний раз уезжала за 120 рублей. Сейчас такси стоит 590 рублей», — сообщила омичка Ольга
«Как всегда, быстрее всех реагируют таксисты», — рассказал житель Левобережья Алексей.
В региональном МЧС предупредили, что дождь, ветер, град и гроза могут сохраниться до конца дня. Синоптики также прогнозируют кратковременные осадки на предстоящую ночь.