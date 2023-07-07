Поле чудес. В омском депимущества хотят давать выплаты семьям, отказавшимся от земли

Напомним, что на полученные деньги можно погасить имеющуюся задолженность, использовать их в качестве первоначального взноса по ипотеке или купить жилье по договору купли-продажи. Также средства вместо участка семьи берут для ремонта или самостоятельной покупки участка под ИЖС. Размер выплаты составляет около 173 тыс рублей.