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Поле чудес. В омском депимущества хотят давать выплаты семьям, отказавшимся от земли

7 июля 2023, 08:15
Фото: Город55
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Депимущества просит разрешения на выплаты многодетным омичам, отказавшимся от земли

Это предложение рассмотрят на ближайшем заседании депутаты Горсовета.

Во вторник, 11 июля, состоится заседание Омского городского совета. На нем депутаты рассмотрят проект, касающийся функций департамента имущественных отношений города. Речь пойдет о теме, связанной с предоставлением земельных участков многодетным семьям.

Пока что представители профильного департамента занимаются тем, что ставят на учет нуждающихся в участках под индивидуальное жилищное строительство. Кому-то их предоставляют, а некоторые заявления отклоняют. Отметим, что чаще всего обратившиеся слышат отказ из-за неполного пакета документов.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, предлагается дополнить полномочия депимущества. Если проект примут, то сотрудники ведомства смогут предоставлять денежные сертификаты многодетным семьям. Средства выделяются в случае, когда заявители отказываются от получения земельного участка. В данный момент выплаты выделяют органы местного самоуправления города.

Напомним, что на полученные деньги можно погасить имеющуюся задолженность, использовать их в качестве первоначального взноса по ипотеке или купить жилье по договору купли-продажи. Также средства вместо участка семьи берут для ремонта или самостоятельной покупки участка под ИЖС. Размер выплаты составляет около 173 тыс рублей.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Общество#Строительство#Политика#Горсовет#Омский Горсовет#Многодетные семьи#Земельный участок#ИЖС
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