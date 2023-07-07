Поле чудес. В омском депимущества хотят давать выплаты семьям, отказавшимся от земли

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Во вторник, 11 июля, состоится заседание Омского городского совета. На нем депутаты рассмотрят проект, касающийся функций департамента имущественных отношений города. Речь пойдет о теме, связанной с предоставлением земельных участков многодетным семьям.
Пока что представители профильного департамента занимаются тем, что ставят на учет нуждающихся в участках под индивидуальное жилищное строительство. Кому-то их предоставляют, а некоторые заявления отклоняют. Отметим, что чаще всего обратившиеся слышат отказ из-за неполного пакета документов.
Как сказано в пояснительной записке к проекту, предлагается дополнить полномочия депимущества. Если проект примут, то сотрудники ведомства смогут предоставлять денежные сертификаты многодетным семьям. Средства выделяются в случае, когда заявители отказываются от получения земельного участка. В данный момент выплаты выделяют органы местного самоуправления города.
Напомним, что на полученные деньги можно погасить имеющуюся задолженность, использовать их в качестве первоначального взноса по ипотеке или купить жилье по договору купли-продажи. Также средства вместо участка семьи берут для ремонта или самостоятельной покупки участка под ИЖС. Размер выплаты составляет около 173 тыс рублей.