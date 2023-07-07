Подготовку к III Конгрессу молодых ученых обсудили на заседании рабочей группы

В ходе мероприятия рассматривались вопросы подготовки конгресса, запланированного на 28–30 ноября текущего года в парке науки и искусств «Сириус» на федеральной территории «Сириус». В роли организаторов события выступили Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию, а также АНО «Национальные приоритеты». Медиахолдинг 1MI является информационным партнером конгресса, пишет transsibinfo.com.