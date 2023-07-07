Подготовку к III Конгрессу молодых ученых обсудили на заседании рабочей группы

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
В ходе мероприятия рассматривались вопросы подготовки конгресса, запланированного на 28–30 ноября текущего года в парке науки и искусств «Сириус» на федеральной территории «Сириус». В роли организаторов события выступили Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию, а также АНО «Национальные приоритеты». Медиахолдинг 1MI является информационным партнером конгресса, пишет transsibinfo.com.
По словам Кобякова, III Конгресс молодых ученых войдет в число главных событий 2023 года, которые проводятся в рамках объявленного президентским указом тематического Десятилетия науки и технологий 2022–2031 годов. В этом году география мероприятий — спутников конгресса была расширена, кроме того, ведется активное взаимодействие с молодежными лидерами.
В ходе встречи обсуждались организационные вопросы, подготовка площадки, разработка деловой программы, работа с участниками и представителями СМИ, международное сотрудничество и реализация противоэпидемических мероприятий.
Кроме того, на обсуждение рабочей группы был поставлен вопрос организации мероприятий — спутников конгресса.Также затрагивалась тема создания круглогодичной постпрограммной работы с участниками конгресса.
В ходе заседания была рассмотрена возможность программы подготовки встречи представителей международного сообщества, лидеров общественного мнения и бизнесменов Friends for Leadership. Помимо этого, стало известно, что на конгресс в этом году съедутся 150 студентов ведущих учебных заведений государств СНГ, азиатских и африканских стран и Латинской Америки. Работа с представителями зарубежных вузов была организована Россотрудничеством.
Уже в третий раз Конгресс молодых ученых становится объединяющим звеном для представителей академической среды, среди которых — молодые представители научного сообщества, лауреаты конкурсов грантов, студенты, школьники и ведущие исследователи РФ, а также представители образовательных организаций, органов власти и предприниматели.