Почти как в Питере. Омск стал третьим среди городов по подорожанию аренды жилья

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Аналитики федеральной базы недвижимости Restate.ru рассказали, что за полгода 2023 года в большинстве городов-миллионников снизилась стоимость аренды квартир. Сильно упала цена в Воронеже и Ростове-на-Дону рядом с зоной СВО. В Омске, правда, подобной тенденции нет. Напротив, он вошел в топ-6 мегаполисов, где съемное жилье подорожало.
По подсчетам специалистов, в Омске аренда квартир выросла на 5% (+ 1 тыс рублей в месяц). В начале года средняя ставка равнялась 17,4 тыс рублей, а в июле оказалась на уровне 18,3 тыс рублей. Подорожание также зафиксировали в Новосибирске (+ 4,5%), в Челябинске и Уфе (+ 500-700 рублей). Сильно подскочили цены в Санкт-Петербурге. Рост случился на 9,4% (+ 3,5 тыс рублей). Шестым городом в топе по повышению аренды жилья выделили Сочи, хотя он не является миллионником. За полгода средняя арендная ставка увеличилась без малого на 70% (+ 30 тыс рублей).
Одновременно с этим заметно снизилась стоимость аренды квартир в Перми. Этот город стал лидером по темпам снижения арендных ставок (- 23%). За полгода цена упала на 4,4 тыс рублей и составила 19,3 тыс рублей.
Ранее Город55 представлял актуальные цены на квартиры в новых домах в Омске. По итогам первого полугодия 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра составила 104,5 тыс рублей.