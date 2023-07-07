Почти как в Питере. Омск стал третьим среди городов по подорожанию аренды жилья

По подсчетам специалистов, в Омске аренда квартир выросла на 5% (+ 1 тыс рублей в месяц). В начале года средняя ставка равнялась 17,4 тыс рублей, а в июле оказалась на уровне 18,3 тыс рублей. Подорожание также зафиксировали в Новосибирске (+ 4,5%), в Челябинске и Уфе (+ 500-700 рублей). Сильно подскочили цены в Санкт-Петербурге. Рост случился на 9,4% (+ 3,5 тыс рублей). Шестым городом в топе по повышению аренды жилья выделили Сочи, хотя он не является миллионником. За полгода средняя арендная ставка увеличилась без малого на 70% (+ 30 тыс рублей).