Омский «Авангард» подтвердил уход гендиректора Белых в московский ФК «Спартак»

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В хоккейном клубе «Авангард» вновь происходят изменения в штабе руководства. С 1 августа генеральный директор Сергей Белых начинается работу в новом месте. Его деятельность также будет связан со спортом, но другим — футболом. Он станет исполнительным директором московского ФК «Спартак».
После четырех лет работы с «ястребами» Белых покидает их «гнездо», сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Он отметил, что счастлив и горд за то, что успел поработать с «Авангардом». С ним команда выиграла Кубок Гагарина, вернулась в Омск и начала играть на обновленном спортивном комплексе «G-Drive Арена».
По мнению Белых, за эти годы в клубе собралась исключительная команда профессионалов, которая поможет омским хоккеистам выйти на новый уровень развития.
«Мосты ни в коем случае не сжигаю — нахожусь в плотном контакте с новым председателем Совета директоров, помогу по всем направлениям своему преемнику», — уточнили он.
Председатель Совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин признался, что они не собирались искать нового генерального директора, но руководство «ястребов» уважает выбор Сергея Белых, который принял приглашение от «Спартака». С кандидатурой на пост гендиректора определятся позднее, добавил Аверин.