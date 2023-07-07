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Омский «Авангард» подтвердил уход гендиректора Белых в московский ФК «Спартак»

7 июля 2023, 07:26
Фото: ХК «Авангард»
Июль станет последним месяцем его работы в омском клубе.

В хоккейном клубе «Авангард» вновь происходят изменения в штабе руководства. С 1 августа генеральный директор Сергей Белых начинается работу в новом месте. Его деятельность также будет связан со спортом, но другим — футболом. Он станет исполнительным директором московского ФК «Спартак».

После четырех лет работы с «ястребами» Белых покидает их «гнездо», сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Он отметил, что счастлив и горд за то, что успел поработать с «Авангардом». С ним команда выиграла Кубок Гагарина, вернулась в Омск и начала играть на обновленном спортивном комплексе «G-Drive Арена».

По мнению Белых, за эти годы в клубе собралась исключительная команда профессионалов, которая поможет омским хоккеистам выйти на новый уровень развития.

«Мосты ни в коем случае не сжигаю — нахожусь в плотном контакте с новым председателем Совета директоров, помогу по всем направлениям своему преемнику», — уточнили он.

Председатель Совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин признался, что они не собирались искать нового генерального директора, но руководство «ястребов» уважает выбор Сергея Белых, который принял приглашение от «Спартака». С кандидатурой на пост гендиректора определятся позднее, добавил Аверин.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Михаил Аверин#ХК Авангард#Спорт#Авангард#Генеральный директор#Спартак
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