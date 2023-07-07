Омский «Авангард» подтвердил уход гендиректора Белых в московский ФК «Спартак»

После четырех лет работы с «ястребами» Белых покидает их «гнездо», сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Он отметил, что счастлив и горд за то, что успел поработать с «Авангардом». С ним команда выиграла Кубок Гагарина, вернулась в Омск и начала играть на обновленном спортивном комплексе «G-Drive Арена».