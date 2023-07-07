Омичи «подарили» молодой мошеннице из Красноярска телефоны на 330 тысяч

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В Омском областном суде прошло заседание по уголовному делу ранее судимой молодой жительницы Красноярска. Установлено, что 24-летняя Ахмедова Т. обманула в Омске 13 продавцов мобильных телефонов. Сторона защиты подала апелляционную жалобу, но приговор оставили без изменений.
Находчивая девушка использовала специального бота, который генерировал электронные чеки. На встрече с продавцами она демонстрировала их как подтверждение о переводе средств и забирала телефоны. При этом никаких денег омичам не приходило. Сибирячка пользовалась этой схемой мошенничества с марта по сентябрь 2022 года. В общей сложности ей удалось похитить имущества на 330 тыс рублей.
Злоумышленницу привлекли к уголовной ответственности сразу по ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ (во втором пункте уточняется, что мошенник причинил значительный ущерб). Подсудимая полностью признала вину. Ей назначили три года заключения в колонии общего режима. Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда оставила приговор без изменения.
Ранее Город55 писал о 37-летнем омиче, который оформил автокредит по поддельным документам и чужому паспорту. Его обвиняют в мошенничестве на 2,9 млн рублей. Свою вину подозреваемый признал, но ущерб не возместил из-за отсутствия средств.