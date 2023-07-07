Омичи «подарили» молодой мошеннице из Красноярска телефоны на 330 тысяч

Находчивая девушка использовала специального бота, который генерировал электронные чеки. На встрече с продавцами она демонстрировала их как подтверждение о переводе средств и забирала телефоны. При этом никаких денег омичам не приходило. Сибирячка пользовалась этой схемой мошенничества с марта по сентябрь 2022 года. В общей сложности ей удалось похитить имущества на 330 тыс рублей.