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Омичи «подарили» молодой мошеннице из Красноярска телефоны на 330 тысяч

7 июля 2023, 06:02
Фото: Город55
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Молодая мошенница из Красноярска обманула омских продавцов телефонов на 330 тысяч

Девушка для обмана использовала специальный бот.

В Омском областном суде прошло заседание по уголовному делу ранее судимой молодой жительницы Красноярска. Установлено, что 24-летняя Ахмедова Т. обманула в Омске 13 продавцов мобильных телефонов. Сторона защиты подала апелляционную жалобу, но приговор оставили без изменений.

Находчивая девушка использовала специального бота, который генерировал электронные чеки. На встрече с продавцами она демонстрировала их как подтверждение о переводе средств и забирала телефоны. При этом никаких денег омичам не приходило. Сибирячка пользовалась этой схемой мошенничества с марта по сентябрь 2022 года. В общей сложности ей удалось похитить имущества на 330 тыс рублей.

Злоумышленницу привлекли к уголовной ответственности сразу по ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ (во втором пункте уточняется, что мошенник причинил значительный ущерб). Подсудимая полностью признала вину. Ей назначили три года заключения в колонии общего режима. Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда оставила приговор без изменения.

Ранее Город55 писал о 37-летнем омиче, который оформил автокредит по поддельным документам и чужому паспорту. Его обвиняют в мошенничестве на 2,9 млн рублей. Свою вину подозреваемый признал, но ущерб не возместил из-за отсутствия средств.

Грозит до 10 лет колонии. Омича будут судить за мошенничество при оформлении кредита
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Мошенничество#Омский областной суд#Приговор
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