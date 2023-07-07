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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Обнаружены двое из пяти пропавших туристов после переворота катамаранов в Бурятии

7 июля 2023, 09:02
По информации пресс-службы МЧС России, спасатели сумели обнаружить двоих из пяти пропавших туристов, которые путешествовали на катамаранах по реке в Бурятии.

Члены Байкальской поисково-спасательной команды, летевшие на вертолете, смогли установить координаты местоположения пропавших и направились к ним пешком после того, как заметили сигналы ракетницы, которые запустили пропавшие, пишет 360tv.ru.

Всего в туристической группе было восемь человек, трое спаслись самостоятельно. Поиски остальных продолжаются. Напомним, что вечером 6 июля четыре катамарана с туристами перевернулись во время сплава по реке Снежной рядом с поселком Выдрино Кабанского района. МЧС направило вертолет Ми-8 для поиска и спасательных операций.

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