Обнаружены двое из пяти пропавших туристов после переворота катамаранов в Бурятии

Всего в туристической группе было восемь человек, трое спаслись самостоятельно. Поиски остальных продолжаются. Напомним, что вечером 6 июля четыре катамарана с туристами перевернулись во время сплава по реке Снежной рядом с поселком Выдрино Кабанского района. МЧС направило вертолет Ми-8 для поиска и спасательных операций.