Обнаружены двое из пяти пропавших туристов после переворота катамаранов в Бурятии

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Члены Байкальской поисково-спасательной команды, летевшие на вертолете, смогли установить координаты местоположения пропавших и направились к ним пешком после того, как заметили сигналы ракетницы, которые запустили пропавшие, пишет 360tv.ru.
Всего в туристической группе было восемь человек, трое спаслись самостоятельно. Поиски остальных продолжаются. Напомним, что вечером 6 июля четыре катамарана с туристами перевернулись во время сплава по реке Снежной рядом с поселком Выдрино Кабанского района. МЧС направило вертолет Ми-8 для поиска и спасательных операций.