Нетрезвый мужчина напал с ножом на сотрудников полиции в Кемеровской области

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области сообщила, что 7 июля мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в отделение. При попытке задержания он выхватил нож и нанес несколько ударов двум полицейским, после чего скрылся.
Правоохранительные органы оперативно установили местонахождение нападавшего и доставили его для проведения следственных действий. Свидетели нападения были допрошены, также назначены судебно-медицинские экспертизы, пишет 360tv.ru.
Пострадавшим полицейским была оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью не угрожает.