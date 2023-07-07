Нетрезвый мужчина напал с ножом на сотрудников полиции в Кемеровской области

Пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области сообщила, что 7 июля мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в отделение. При попытке задержания он выхватил нож и нанес несколько ударов двум полицейским, после чего скрылся.