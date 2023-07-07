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Нетрезвый мужчина напал с ножом на сотрудников полиции в Кемеровской области

7 июля 2023, 08:50
В полицейском отделе «Красный камень» нетрезвый мужчина напал с ножом на сотрудников полиции.

Пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области сообщила, что 7 июля мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в отделение. При попытке задержания он выхватил нож и нанес несколько ударов двум полицейским, после чего скрылся.

Правоохранительные органы оперативно установили местонахождение нападавшего и доставили его для проведения следственных действий. Свидетели нападения были допрошены, также назначены судебно-медицинские экспертизы, пишет 360tv.ru.

Пострадавшим полицейским была оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью не угрожает.

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