Непредвиденные ситуации на подводных глубинах: истории спасения

«Оказалось, что у него заболели уши на глубине, и он просто всплыл, не предупредив никого. Он плавал в спасательном жилете, радостно фотографируя, и постепенно отдалялся от берега. Он даже не осознал, что потерялся. К счастью, в тех местах нет акул», — рассмеялась Агафонова.