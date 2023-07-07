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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Непредвиденные ситуации на подводных глубинах: истории спасения

7 июля 2023, 07:35
В неприятные ситуации на воде можно попасть не только у нас, но и в тропических странах. Профессиональный водолаз-спасатель Мария Агафонова рассказала, как ей пришлось спасать туристов в Мальдивах.

Девушка работала инструктором для группы дайверов. Однажды после погружения они обнаружили пропажу одного из членов группы. Он не вернулся на поверхность вместе со всеми остальными, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«На самом деле это очень страшно, и фирма может пострадать от таких случаев, хотя туристы подписывают документы, где указывается, что они несут ответственность сами за себя», — вспоминает Агафонова.

Спасатели распределили карту местности на квадраты и начали искать пропавшего. К счастью, они скоро нашли его, заметив вспышку фотоаппарата среди волн.

«Оказалось, что у него заболели уши на глубине, и он просто всплыл, не предупредив никого. Он плавал в спасательном жилете, радостно фотографируя, и постепенно отдалялся от берега. Он даже не осознал, что потерялся. К счастью, в тех местах нет акул», — рассмеялась Агафонова.

В другой ситуации один из туристов начал паниковать и кричать. По словам Агафоновой, такое часто случается при дайвинге. Ей пришлось срочно вытащить туриста из воды. Коллега Марии схватил спасательный круг и бросил его паникующему туристу.

«У нас есть такая шутка: никогда не бей человека кругом по голове. И представьте, мой коллега случайно ударил туриста кругом по голове и тот потерял сознание», — рассказывает Агафонова.

Инструкторы быстро прыгнули в воду и подняли несчастного на борт. В конце концов, турист пришел в себя.

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