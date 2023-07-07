Непредвиденные ситуации на подводных глубинах: истории спасения

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Девушка работала инструктором для группы дайверов. Однажды после погружения они обнаружили пропажу одного из членов группы. Он не вернулся на поверхность вместе со всеми остальными, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«На самом деле это очень страшно, и фирма может пострадать от таких случаев, хотя туристы подписывают документы, где указывается, что они несут ответственность сами за себя», — вспоминает Агафонова.
Спасатели распределили карту местности на квадраты и начали искать пропавшего. К счастью, они скоро нашли его, заметив вспышку фотоаппарата среди волн.
«Оказалось, что у него заболели уши на глубине, и он просто всплыл, не предупредив никого. Он плавал в спасательном жилете, радостно фотографируя, и постепенно отдалялся от берега. Он даже не осознал, что потерялся. К счастью, в тех местах нет акул», — рассмеялась Агафонова.
В другой ситуации один из туристов начал паниковать и кричать. По словам Агафоновой, такое часто случается при дайвинге. Ей пришлось срочно вытащить туриста из воды. Коллега Марии схватил спасательный круг и бросил его паникующему туристу.
«У нас есть такая шутка: никогда не бей человека кругом по голове. И представьте, мой коллега случайно ударил туриста кругом по голове и тот потерял сознание», — рассказывает Агафонова.
Инструкторы быстро прыгнули в воду и подняли несчастного на борт. В конце концов, турист пришел в себя.