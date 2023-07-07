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Мэр Омска Сергей Шелест испытал на себе, каково ездить в маршрутке в час пик

7 июля 2023, 05:34
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста
Он поговорил с пассажирами о проблемах общественного транспорта, а также с работниками автобуса.

Вчера, 6 июля, мэр Омска Сергей Шелест устроил поездку в общественном транспорте. Градоначальник сначала сел вместе с горожанами в маршрутку № 550, а после решил проехать в автобусе по маршруту № 63. Он пообщался с пассажирами, узнал, насколько устраивает кондуктора условия работы, и задал тот же вопрос водителю.

«Все пожелания запротоколированы», — написал Шелест в своем телеграм-канале.

Сегодня он планирует провести совещание по собранной информации. Как отметил мэр, администрация старается отстроить транспортную систему так, чтобы она была максимально удобной для всех.

Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Пока градоначальник был в Астане пару дней (участвовал в съезде мэров), его заместители и директора несколько департаментов уже оценили, каково ездить омским пассажирам после внедрения новых схем движения.

Ранее глава департамента транспорта Вадим Кормилец рассказывал, какова вероятность, что город вернется к старой транспортной системе. Также в профильном ведомстве дали оценку тому, как работает общественный транспорт после введенных изменений. Прокуратура же тем временем организовала проверку в связи с многочисленными жалобами пассажиров на неудобства нововведений.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Сергей шелест#Транспорт#Политика#Город#Общественный транспорт#Схема движения
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