Мэр Омска Сергей Шелест испытал на себе, каково ездить в маршрутке в час пик

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Вчера, 6 июля, мэр Омска Сергей Шелест устроил поездку в общественном транспорте. Градоначальник сначала сел вместе с горожанами в маршрутку № 550, а после решил проехать в автобусе по маршруту № 63. Он пообщался с пассажирами, узнал, насколько устраивает кондуктора условия работы, и задал тот же вопрос водителю.
«Все пожелания запротоколированы», — написал Шелест в своем телеграм-канале.
Сегодня он планирует провести совещание по собранной информации. Как отметил мэр, администрация старается отстроить транспортную систему так, чтобы она была максимально удобной для всех.
Пока градоначальник был в Астане пару дней (участвовал в съезде мэров), его заместители и директора несколько департаментов уже оценили, каково ездить омским пассажирам после внедрения новых схем движения.
Ранее глава департамента транспорта Вадим Кормилец рассказывал, какова вероятность, что город вернется к старой транспортной системе. Также в профильном ведомстве дали оценку тому, как работает общественный транспорт после введенных изменений. Прокуратура же тем временем организовала проверку в связи с многочисленными жалобами пассажиров на неудобства нововведений.