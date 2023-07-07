Мэр Омска Сергей Шелест испытал на себе, каково ездить в маршрутке в час пик

Вчера, 6 июля, мэр Омска Сергей Шелест устроил поездку в общественном транспорте. Градоначальник сначала сел вместе с горожанами в маршрутку № 550, а после решил проехать в автобусе по маршруту № 63. Он пообщался с пассажирами, узнал, насколько устраивает кондуктора условия работы, и задал тот же вопрос водителю.