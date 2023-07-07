Круглосуточный доступ к информации о заказах такси будет предоставлен ФСБ

В определенных случаях ФСБ может запрашивать у службы заказа такси данные из журнала регистрации заказов, который ведется в электронной форме. При этом служба заказа обязана предоставить запрашиваемую информацию в течение трех рабочих дней в случае срочности запроса, а в течение 10 рабочих дней — без пометки о срочности.