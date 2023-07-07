Круглосуточный доступ к информации о заказах такси будет предоставлен ФСБ

Posted Сегодня, 20:37
Published Сегодня, 20:37
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Updated Сегодня, 20:41
Согласно документу, служба заказа такси будет обязана предоставить ФСБ удаленный доступ к системам и базам данных, используемым для обработки и передачи заказов. Это будет осуществляться в соответствии с установленными правилами для организаторов информационного распространения в интернете. Изменение вступит в силу 1 сентября текущего года, пишет 360tv.ru.
В определенных случаях ФСБ может запрашивать у службы заказа такси данные из журнала регистрации заказов, который ведется в электронной форме. При этом служба заказа обязана предоставить запрашиваемую информацию в течение трех рабочих дней в случае срочности запроса, а в течение 10 рабочих дней — без пометки о срочности.