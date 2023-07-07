Комитет Госдумы рассматривает идею копирования хохломской росписи

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Хохломская роспись появилась в 17 веке в одноименном селе Нижегородской губернии. После распада СССР этот вид народного художественного промысла переживал трудные времена. В настоящее время осталось 650 мастеров хохломской росписи. По словам Шолохова, промысел в какой-то момент «потерялся», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Об этом говорится достаточно много в последнее время. Народные промыслы стали самостоятельными и особо не поддерживаются. Хотя это регулируемая деятельность, наши основные виды народного художественного промысла фиксируются и поддерживаются», — сказал депутат.
Парламентарий добавил, что на спад народных промыслов повлиял и ценовой фактор. Шолохов объяснил, что оригинальная хохломская роспись имеет высокую стоимость, а вопрос цены является приоритетным для потребителя. Поэтому все больше россиян покупают не оригинальные изделия, а китайские подделки.
«Поэтому мы обсуждаем возможность дать другим мастерам право повторять орнамент хохломы, но только с разрешения нижегородских экспертов. Народный художественный промысел передается от мастера к мастеру. Если человек делает это без разрешения, то он просто художник, но не участник народного промысла», — заключил собеседник издания.