Комитет Госдумы рассматривает идею копирования хохломской росписи

«Поэтому мы обсуждаем возможность дать другим мастерам право повторять орнамент хохломы, но только с разрешения нижегородских экспертов. Народный художественный промысел передается от мастера к мастеру. Если человек делает это без разрешения, то он просто художник, но не участник народного промысла», — заключил собеседник издания.