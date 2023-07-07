Количество бракоразводных процессов в России продолжает расти

Адвокат Яна Воробьева предложила несколько мер, которые могут помочь изменить ситуацию. Она предложила увеличить государственную пошлину за подачу иска о разводе. Сейчас эта сумма составляет 600 рублей, а Воробьева предлагает увеличить ее до пяти-шести тысяч рублей. Также эксперт считает полезной идею введения обязательного периода для примирения сторон перед разводом. Это позволит паре больше времени на разрешение накопившихся проблем и возможно предотвратит необдуманные поступки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».