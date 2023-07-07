Количество бракоразводных процессов в России продолжает расти

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Адвокат Яна Воробьева предложила несколько мер, которые могут помочь изменить ситуацию. Она предложила увеличить государственную пошлину за подачу иска о разводе. Сейчас эта сумма составляет 600 рублей, а Воробьева предлагает увеличить ее до пяти-шести тысяч рублей. Также эксперт считает полезной идею введения обязательного периода для примирения сторон перед разводом. Это позволит паре больше времени на разрешение накопившихся проблем и возможно предотвратит необдуманные поступки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кроме того, Воробьева предложила популяризировать медиацию (решение ситуации мирным путем с помощью независимого посредника в разводных делах). Подобная практика уже существует в некоторых странах.
Член Государственной Думы Светлана Бессараб отметила, что в России процедура развода усложняется только в семьях с детьми. В таких случаях суд может установить период, в течение которого супруги могут задуматься о сохранении брака. Например, это может быть три месяца. Развод можно отсрочить после истечения этого периода.
Также Бессараб напомнила, что если один из родителей не является на развод, то судья, скорее всего, не примет решение. Быстро развестись можно только в случае, если развод является согласованным решением обоих супругов.