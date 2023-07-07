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Posted 7 июля, 13:30

Published 7 июля, 13:30

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

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Как за семью замками

7 июля 2023, 13:30
Фото: piqsels.com
Как известно, самый проверенный способ защитить свою квартиру — это не только установить непробиваемую дверь с надежным замком и обеспечить ее современными системами защиты, но и застраховать свое имущество.

Для тех, кто предпочитает заранее думать о своих финансах, а не кусать локти в непредвиденной ситуации, в крупнейшей страховой компании страны[1] — АО «СОГАЗ» — создали универсальную программу страхования имущества и гражданской ответственности «Персональное решение», которая поможет вам чувствовать себя уверенно и не беспокоиться по поводу возможных неприятностей.

Благодаря наличию такого полиса вы сохраните семейный бюджет и сделаете ремонт в квартире, апартаментах, доме, если они пострадают в результате залива, пожара и других непредвиденных событий. Вы можете застраховать внутреннюю отделку, коммуникации, оборудование и домашнее имущество. Также в полис может быть включено страхование гражданской ответственности — страховая компания «СОГАЗ» избавит вас от хлопот и лишних трат, если вы зальете соседей или причините им другой ущерб при эксплуатации застрахованной квартиры.

Кому необходим страховой полис?

Рекомендуем вам оформить полис страхования имущества, если вы хотите:

  • избежать непредвиденной финансовой нагрузки;
  • сделать ремонт в вашем жилье сразу и не откладывать деньги, если непредвиденное событие все же произошло;
  • компенсировать ущерб соседям, нанесенный по вашей вине.

Преимущества полиса «Персональное решение»:

  • Цена полиса значительно меньше, чем сумма, которую придется потратить на восстановление имущества в случае ущерба (особенно важно в условиях повышения цен на стройматериалы);
  • Возможность оплаты полиса в рассрочку;
  • Выбор оптимальных условий страхования (объектов страхования, страховых сумм, страховых рисков, периода страхования).

Условия страхования:

  • Оформление без предоставления копий документа, удостоверяющего личность страхователя, и документов, подтверждающих имущественный интерес;
  • Период страхования — от 7 дней до 1 года;

Чтобы вы не сомневались в необходимости такого полиса, приведем пример из реальной практики. У одного из клиентов АО «СОГАЗ», согласно акту управляющей компании, произошел залив в результате протечки из квартиры соседей. При этом запорные вентили холодной и горячей воды были перекрыты. Таким образом, источник протечки обнаружен не был.

В результате происшествия пострадала внутренняя отделка стен, потолка и пола застрахованной квартиры. Благодаря наличию полиса клиент получил выплату от СОГАЗа в размере 1,1 млн рублей. А если бы он пренебрег страхованием и не оформил полис заблаговременно, то эти расходы легли бы на его плечи в полном объеме.

Интересующие вас вопросы о программе страхования имущества «Персональное решение» вы можете задать по телефону 8 800 333 66 35 (круглосуточно и бесплатно). Всю необходимую информацию, включая подробные условия и правила страхования, вы также можете найти на сайте shop.sogaz.ru в разделе «Недвижимость».

 

[1] По объему страховой премии на основании данных Банка России за 2021 год. Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ №1208.

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