«ИТ Банк» выиграл у Синеговского дело о здании на Ленина и земле на Либкнехта

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Кассационная инстанция вынесла окончательное решение по судебной тяжбе между «ИТ Банком» и омским предпринимателем Константином Синеговским. Камнем преткновения стало здание в центре Омска, на улице Ленина, 9Б, земельный участок под которым не имеет ни собственника, ни арендатора (в этом здании сейчас расположен принадлежащий бизнесмену бар «Ленинград»).
Синеговский в 2017 году стал владельцем нежилого помещения в этом доме площадью почти 50 квадратов. Когда он решил подключить покупку к системе общего водоснабжения, выяснилось, что это помещение зарегистрировано на смежном земельном участке на улице Карла Либкнехта, принадлежащем «ИТ Банку».
В судебных документах уточняется, что землю, о которой идет речь, муниципалитет в 1995 году предоставил Булочно-кондитерскому комбинату №3 в бессрочное пользование. Позже комбинат провел межевание, купил землю, а в 2003 году продал ее ООО «Производственно-коммерческая фирма „АИС“». Спустя 10 лет эта компания, принадлежавшая на тот момент Левану Турманидзе, передала землю «ИТ Банку» в качестве залога. Дальше участок делили и частично перепродавали.
— Ссылаясь на то, что предоставленный в собственность ОАО «Булочно-кондитерский
комбинат» земельный участок сформирован в том числе с учетом здания,
собственником помещения в котором является истец, спорное здание неразрывно связано с одноэтажным кирпичным производственным зданием цеха № 3 площадью 866,50 кв. м и располагалось с ним на одном земельном участке, истец полагает, что последующее разделение земельного участка должно было быть осуществлено с учетом доли, необходимой для обслуживания здания, в котором находится помещение истца, — так объясняется суть претензий Синеговского в судебных документах.
Банк со своей стороны заявил, что Синеговский незаконно занял участок земли, поставив железный забор и ворота с замком.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что права бизнесмена нарушены не были: земельного участка, о незаконности межевания которого заявил Синеговский, давно не существует, позже межевание проводилось заново. А вот незаконный захват предпринимателем принадлежащей банку земли судья признал.
На этом дело не закончилось. Синеговский подал апелляционную жалобу, суд второй инстанции отменил первое решение как принятое без участия ряда юрлиц, которых оно касалось, и копнул глубже. Выяснилось, что смешивать две истории, про здание на Ленина и землю на Либкнехта, нет оснований: частичное наложение в 14 квадратных метров — результат реестровой ошибки, которая уже исправлена.
Впрочем, исход для Синеговского оказался примерно тем же.
— Суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии нарушений прав истца, на которое им ранее указывалось в исковом заявлении, — говорится в решении, — отметил наличие у него возможности для обращения в Департамент имущественных отношений администрации г. Омска за оформлением прав на земельный участок, занимаемый его объектом недвижимости, в связи с чем отказал в удовлетворении первоначального иска.
Решение о занятой Синеговским земле банка осталось без изменений: в апелляции признали его действия незаконными и обязали эту землю освободить. Бизнесмен пошел в кассацию, заявив, что ему неправомерно отказали в проведении комплексной судебной экспертизы. Однако его доводы были отклонены, решение апелляционной инстанции осталось без изменений.
Теоретически теперь Синеговский может пойти в Верховный суд.