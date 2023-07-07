«ИТ Банк» выиграл у Синеговского дело о здании на Ленина и земле на Либкнехта

В судебных документах уточняется, что землю, о которой идет речь, муниципалитет в 1995 году предоставил Булочно-кондитерскому комбинату №3 в бессрочное пользование. Позже комбинат провел межевание, купил землю, а в 2003 году продал ее ООО «Производственно-коммерческая фирма „АИС“». Спустя 10 лет эта компания, принадлежавшая на тот момент Левану Турманидзе, передала землю «ИТ Банку» в качестве залога. Дальше участок делили и частично перепродавали.