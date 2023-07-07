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Фирму, оскандалившуюся из-за ремонта в Омской крепости, хотят ликвидировать

7 июля 2023, 06:51
Фото: Город55
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У «ОмГрадоСтроя» нашлись «данные о недостоверности».

Над обществом с ограниченной ответственностью «ОмГрадоСтрой» нависла угроза ликвидации. Налоговая служба нашла в данных об этой фирме в едином госреестре юридических лиц что-то недостоверное.

— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности), — говорится в официальном сообщении.

Теперь руководству компании нужно исправить данные, в противном случае «ОмГрадоСтрой» будет ликвидирован.

Напомним: «ОмГрадоСтрой» известен в первую очередь из-за скандала, связанного с реконструкцией Омской крепости. Компания получила контракт на 529,4 млн рублей в марте 2016 года, за полгода до празднования 300-летия Омска. Позже сумма выросла до 582 млн, работы были закончены только в августе 2017 года. В мае 2018 года компания была признана банкротом, и тогда же Счетная палата Омской области выявила грубейшие нарушения в ходе организации конкурса.

Позже «ОмГрадоСтрой» продолжал свою деятельность, и в апреле текущего года суд прекратил процедуру банкротства, инициированную налоговиками. Теперь налоговая служба нанесла новый удар.

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#Николай Эйхвальд#ОмГрадоСтрой#Ликвидация фирм#Бизнес#Новости
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